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買樓送Tesla新車？新西蘭樓價急瀉 樓盤廣告奇招推銷

環球經濟金融 08:35 2022/11/18

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新西蘭樓市遭遇冷鋒，上月樓價更創30年以來最大跌幅。當地有業主不願大劈價放售新樓，就決定用奇招推銷，買家購入單位就會獲贈一輛全新Tesla汽車。

美雜誌選平治汽車可靠度包尾 Tesla整體一般（附排名） 【下一頁】

放盤位於新西蘭最大城市奧克蘭郊區，屬全新的7房住宅。住宅主屋本身為5房3套間隔，一樓設有家庭廳和餐廳，也有大型廚房。住宅有足夠空間停泊6輛車。

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住宅另設Granny Flat（主建築以外的獨立居住空間，通常供分支家庭居住或可出租），内有兩間睡房、一個客廳和單獨出入口。

地產代理透露單位叫價180萬新西蘭元（約860萬港元），與坊間同類放盤價格基本看齊。

不過業主在上述叫價基礎上，會向買家送出一輛價值7.8萬新西蘭元（約37.3萬港元）的全新Tesla Model Y。樓盤廣告更以標題「新屋配Tesla新車」作招徠。

工作狂馬斯克下令Twitter員工 拒接受長工時就執包袱 【下一頁】

新業主購買住宅後可自行選擇新車顔色，直接從Tesla公司訂購並安排發貨，確保能收到新車。

奧克蘭郊區目前有400多套住宅待售，其中大量住宅已放盤數月仍未成功易手。這名業主於叫價方面企硬但送車，既能避免壓低該區樓價，同時也能促成交易。

新西蘭房地產協會（REINZ）的數據顯示，當地10月的樓價中位數為82.5萬新西蘭元（約393.6萬港元），按年跌10.9%。上月房屋銷售量也較去年同期大跌34.7%，由7,486個單位跌至4,892個。

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責任編輯：鄭錦玲

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