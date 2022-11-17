【阿里巴巴業績】阿里美股盤前跌2%　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購

▲ 【阿里巴巴業績】阿里第二財季營收增3% 經調整淨利338.2億人幣勝預期

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 周四（17日）收市公佈截至9月底次季業績。期內營收約 2,071.76億元（人民幣，下同），按年增3%，略差預期的2,092.44億元；列賬虧損約205.61億元，去年同期賺53.67億元，多過預期的蝕197.67億元；經調整淨利約338.20億元，按年增19%，好過預期的304.15億元。

阿里美股（美：BABA）盤前跌2.1%，報76.5美元。

張勇：宏觀環境挑戰持續

阿里巴巴集團首席財務官 徐宏宣布， 董事會已批准將股票回購計劃再增加150億美元，並將該計劃延長至2025財年末（編按：即2025年3月底）。截至周三（16日），阿里已根據現有的250億美元股票回購計劃回購約180億美元的股份。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，儘管宏觀環境挑戰持續，但上季業績穩健，證明集團商業模式具彈性及客戶價值主張優秀。張勇稱，全球不確定性下，集團會加強專注其建設能力，為客戶及業務帶來可持續、高質量的長期增長。

核心中國商業收入跌1% 新業務虧損收窄

阿里上季 中國商業收入為1354.31億元，按年跌1%， 阿里解釋， 上季淘寶和天貓的線上實物商品 GMV（總商品交易額）錄得按年低單位數下降，主要由於消費需求減少、新冠肺炎疫情反覆和競爭持續所影響，然而隨著服飾及消費電子等重要品類表現出較低的按年降幅，GMV 的降幅相較於6月份季度有所收窄。

阿里稱，主打性價比產品的淘特虧損按年大幅收窄，原因是集團優化用戶獲取的投入，以及持續提高活躍消費者平均消費和購買頻次。社區團購淘菜菜上季GMV按年增長超過 40%，阿里稱，通過優化定價策略、提高採購能力，以及減少運營和履約成本，令其虧損按年大幅降低。

Lazada每單虧損收窄超過25%

阿里 國際商業收入增4%至157.47億元，集團指，Lazada提高變現化率和提高運營效率，每單虧損較去年同期收窄超過25%。本地生活服務增21%至130.73億元，阿里解釋，餓了麼錄正數GMV增長，單位經濟效益持續錄得正數。

阿里 雲業務上季收入207.57億元，按年增4%，阿里稱，來自非互聯網行業的客戶收入增長持續改善，按年增長28%及佔阿里雲總收入的58%。而互聯網客戶收入按年減少 18%，主要來自一個頭部互聯網客戶已逐漸停止公司海外雲服務，以及在線教育客戶的收入減少，及中國互聯網行業其他客戶的需求減少所致。

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編輯：李哲毅

（第二版加入股價表現）