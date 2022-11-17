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【阿里巴巴業績】阿里第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期　加碼150億美元回購

股市 19:42 2022/11/17

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【阿里巴巴業績】阿里第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期

內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 周四（17日）收市公佈截至9月底次季業績。期內營收約 2,071.76億元（人民幣，下同），按年增3%，略差預期的2,092.44億元；列賬虧損約205.61億元，去年同期賺53.67億元，多過預期的蝕197.67億元；經調整淨利約338.20億元，按年增19%，好過預期的304.15億元。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏宣布，董事會已批准將股票回購計劃再增加150億美元，並將該計劃延長至2025財年末（編按：即2025年3月底）。截至周三（16日），阿里已根據現有的250億美元股票回購計劃回購約180億美元的股份。

阿里巴巴董事長兼首席執行官張勇表示，儘管宏觀環境挑戰持續，但上季業績穩健，證明集團商業模式具彈性及客戶價值主張優秀。張勇稱，全球不確定性下，集團會加強專注其建設能力，為客戶及業務帶來可持續、高質量的長期增長。

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編輯：李哲毅

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）

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