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【新股IPO】樂華娛樂再度入表申請來港上市 8月底曾在港招股

股樓投資 19:27 2022/11/17

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內地藝人管理公司樂華娛樂再度遞交上市申請，中信建投國際及招商證券國際為聯席保薦人。公司原於9月份上市，惟因當時市況波動而宣布延遲上市計劃。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識



樂華娛樂股東包括抖音旗下量子躍動、阿里巴巴（09988）等是次上市引入了嘉實基金、藍色光標及貓眼娛樂（01896）為基石投資者。根據其初步招股文件顯示，截至9月底止公司收入按年減少近16%，達到7.52億元人民幣。由於可轉換優先股的估值變動，期內純利則按年增長4.7倍至13.44億元人民幣。

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集資所得將作持續投資藝人營運，如收購及裝修藝人培訓中心，初步計劃於北京朝陽商業區約6000平方米空間；預計2025年落成；另外作藝人內地營運及宣傳、海外演出、擴大音樂知識產權庫以及拓展泛娛樂業務，設多功能娛樂中心，及一般營運用途。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：張以正

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樂華娛樂（02306） IPO 港股

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