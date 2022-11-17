【世界盃2022】雅虎香港網站推有獎足球遊戲　送新iPhone、超市現金券等（附連結）

▲ Yahoo雅虎香港將推出一連四周的世界盃2022應節活動、有獎線上足球遊戲「Yahoo Football RUN!」，送出iPhone 14 Pro Max、DECATHLON現金券、百佳超市現金券等。

世界盃2022即將揭幕，Yahoo雅虎香港亦將推出應節活動，由今月21日開始至今年12月18日世界盃2022結束當日為止，於Yahoo雅虎香港網站首頁舉行期間限定線上足球遊戲「Yahoo Football RUN!」並設有獎品，藉著四年一度舉行的世界盃炒熱氣氛。 該有獎線上足球遊戲「Yahoo Football RUN!」將送出iPhone 14 Pro Max、DECATHLON現金券、百佳超市現金券，以及雅虎香港會員獎賞計劃（Yahoo Rewards）的YPoints積分。

雅虎香港表示，參加者每日可作無限次挑戰，爭奪排行榜名次，贏取獎品同時賺取YPoints，以積分於兌換中心換取心儀獎賞。【連結傳送門】

打入排行榜三甲 每日贏超市現金劵

每名玩家參與遊戲次數不限，以每日單次遊戲最高成績爭取排行榜三甲殊榮。每日獲得最高分的3位玩家，每人可獲100元百佳超市現金券。該排行榜將會每小時更新賽果一次，用戶可留意積分走勢及排名升降。

根據官方解說，玩家可以從32強隊伍當中，揀選心水隊伍加盟，落場接受挑戰。比賽開始時，用戶將會於賽場上奮力向前奔跑，可按照以下操作（見圖）：

點擊A/D鍵以控制球員左右移動

點擊W鍵以控制球跳躍，於球場上避開對方球員、雪糕筒、水樽、排球、籃球等障礙物

用戶要避免碰撞障礙物3次後出局，同時以靈活身手收集足球，以1球1分的進賬努力刷新個人紀錄。

點贏終極大獎iPhone 14 Pro Max？

除了比拼個人得分，該足球遊戲亦針對累計得分最高的三甲隊伍（於2022年12月18日活動結束時），設有終極大獎。累計積分總排名第一位隊伍當中貢獻最多分數的參加者可以得到一部iphone 14 Pro Max（價值HK$9,399）及1,000 YPoints。

累計貢獻分數第二高參加者可以得到2,500元DECATHLON現金券及1,000 YPoints。累計貢獻分數第三高參加者則可得到2,000元DECATHLON現金券及1,000 YPoints。累計貢獻分數排名第四至一百名的參加者，每人可以得到100元百佳超市現金券及500 YPoints。其餘參賽玩家每人皆可獲得500 YPoints。

責任編輯：張寶燕