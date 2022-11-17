  • 25°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】雅虎香港網站推有獎足球遊戲　送新iPhone、超市現金券等（附連結）

科技 19:12 2022/11/17

分享：

分享：

Yahoo雅虎香港將推出一連四周的世界盃2022應節活動、有獎線上足球遊戲「Yahoo Football RUN!」，送出iPhone 14 Pro Max、DECATHLON現金券、百佳超市現金券等。

世界盃2022即將揭幕，Yahoo雅虎香港亦將推出應節活動，由今月21日開始至今年12月18日世界盃2022結束當日為止，於Yahoo雅虎香港網站首頁舉行期間限定線上足球遊戲「Yahoo Football RUN!」並設有獎品，藉著四年一度舉行的世界盃炒熱氣氛。 該有獎線上足球遊戲「Yahoo Football RUN!」將送出iPhone 14 Pro Max、DECATHLON現金券、百佳超市現金券，以及雅虎香港會員獎賞計劃（Yahoo Rewards）的YPoints積分。

雅虎香港表示，參加者每日可作無限次挑戰，爭奪排行榜名次，贏取獎品同時賺取YPoints，以積分於兌換中心換取心儀獎賞。【連結傳送門】

打入排行榜三甲　每日贏超市現金劵

每名玩家參與遊戲次數不限，以每日單次遊戲最高成績爭取排行榜三甲殊榮。每日獲得最高分的3位玩家，每人可獲100元百佳超市現金券。該排行榜將會每小時更新賽果一次，用戶可留意積分走勢及排名升降。

根據官方解說，玩家可以從32強隊伍當中，揀選心水隊伍加盟，落場接受挑戰。比賽開始時，用戶將會於賽場上奮力向前奔跑，可按照以下操作（見圖）：

  • 點擊A/D鍵以控制球員左右移動
  • 點擊W鍵以控制球跳躍，於球場上避開對方球員、雪糕筒、水樽、排球、籃球等障礙物

用戶要避免碰撞障礙物3次後出局，同時以靈活身手收集足球，以1球1分的進賬努力刷新個人紀錄。

點贏終極大獎iPhone 14 Pro Max？

除了比拼個人得分，該足球遊戲亦針對累計得分最高的三甲隊伍（於2022年12月18日活動結束時），設有終極大獎。累計積分總排名第一位隊伍當中貢獻最多分數的參加者可以得到一部iphone 14 Pro Max（價值HK$9,399）及1,000 YPoints。

累計貢獻分數第二高參加者可以得到2,500元DECATHLON現金券及1,000 YPoints。累計貢獻分數第三高參加者則可得到2,000元DECATHLON現金券及1,000 YPoints。累計貢獻分數排名第四至一百名的參加者，每人可以得到100元百佳超市現金券及500 YPoints。其餘參賽玩家每人皆可獲得500 YPoints。

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Netflix共享帳號】Netflix「管理存取權與裝置」功能更新　允許遙距登出裝置（附教學）
今日
【Netflix共享帳號】Netflix「管理存取權與裝置」功能更新　允許遙距登出裝置（附教學）
【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊
今日
【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊
【Fitbit手錶】Fitbit Sense 2及Versa 4開通Google錢包功能　稍後將加入Google地圖
今日
【Fitbit手錶】Fitbit Sense 2及Versa 4開通Google錢包功能　稍後將加入Google地圖
【串流遊戲】三星2021年款智能電視　將變身串流遊戲主機
今日
【串流遊戲】三星2021年款智能電視　將變身串流遊戲主機

你可能感興趣

【Netflix共享帳號】Netflix「管理存取權與裝置」功能更新　允許遙距登出裝置（附教學）
今日 13:15
【Netflix共享帳號】Netflix「管理存取權與裝置」功能更新　允許遙距登出裝置（附教學）
【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊
今日 15:43
【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊
【Fitbit手錶】Fitbit Sense 2及Versa 4開通Google錢包功能　稍後將加入Google地圖
今日 16:53
【Fitbit手錶】Fitbit Sense 2及Versa 4開通Google錢包功能　稍後將加入Google地圖
科技產品 超市 世界盃 遊戲 足球 香港 iPhone

下一篇文章

【串流遊戲】三星2021年款智能電視　將變身串流遊戲主機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue
【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊
【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊
【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【加密貨幣】比特幣7年間升值66倍　惟75%投資者出現虧損
【Snapdragon 峰會】高通新AR眼鏡方案　減能耗具WiFi 7連線
【Snapdragon 峰會】高通新AR眼鏡方案　減能耗具WiFi 7連線
【Snapdragon峰會】高通披露下一代運算平台　花旗集團轉用Snapdragon電腦
【Snapdragon峰會】高通披露下一代運算平台　花旗集團轉用Snapdragon電腦
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
【夏威夷直擊】 預告明年旗艦手機　高通新晶片比上代快3成半
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款