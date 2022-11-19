【清酒新世界@iM網欄】酒造的追求始終如一 御湖鶴‧一

這一年我介紹了很多在長野縣的酒造，包括在杉樹森林中的suginomori brewery，以及岡崎酒造的信州亀齢，他們都是十分有實力且歷史悠久的酒造。長野縣身為日本第四大的一級行政區當然還有很多地方值得介紹，譬如日本動畫電影《你的名字》的系守湖，其靈感來源便是取自諏訪湖的，今天我就來介紹與諏訪湖有關的酒造—諏訪御湖鶴酒造場！

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諏訪御湖鶴酒造場成立於大正時代，擁有過百年歷史，位於諏訪大社的山腳下。酒造的名稱由來有一個故事，據說初代藏主夢到一隻鶴飛到諏訪湖，日本人相信鶴是眾神的使者，加上諏訪湖原本不是鶴的登陸地，所以為了紀念出現在諏訪湖中的鶴，就命名了這個地酒為「御湖鶴」。百年來，御湖鶴的清酒深受當地人的喜愛，除了一直供奉諏訪大社總本寺，同時不少民眾均選擇他們的清酒作節日的供奉酒。

御湖鶴在2017年雖然曾一度停工，但在2018年浴火重生，酒造為了打造全新的形象，第一年對原有的酒窖進行了改造，翌年其他地方也局部重建，在完成更新設備後才正式開始釀酒。御湖鶴這次回來既是為了復興下諏訪町，同時希望打造諏訪町唯一的酒造，在2020年正式推出清酒，同年更奪得『第67回長野県清酒品評会』的「知事賞」、「純米吟醸部門最高賞」、「審査長賞」，可謂載譽回歸。此外，酒造的目標是成為當地社區喜愛和自豪的酒造，希望人們能夠品嚐到心動的清酒，就是那種會令人們感到快樂，能夠在一天結束的時候撫慰到心靈的清酒。時至今日，酒造的追求始終如一，他們就是這樣一步一步地提高了自己的質量！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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