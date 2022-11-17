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【晶片股】 美國儲存晶片大廠看淡前景 美光宣布減產量兩成 中芯、華虹股價受累

股樓投資 18:27 2022/11/17

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美國儲存晶片大廠美光科技（Micron，美﹕MU）看淡明年前景，預計市場需求仍然不佳，因應市場變化，決定降低晶片產量兩成，並進一步削減資本支出。消息拖累下，拖累本港晶片股表現反覆，藍籌股中芯國際（00981）早段急挫逾4%，低見16.9元，收報17.4元，跌1.4%。

同場加映﹕【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

華虹半導體（01347）最多跌5.1%，低見26.2元，其後跌幅逐步收窄，收報27.4元，跌0.7%；英恒科技（01760）跌5%，報4.58元。賽晶科技（00580）午後股價回升，報36.3元，升1.1%。

【內房配股】 碧桂園急彈7日後配股「抽水」 折讓近18% 集資39億 股價一度急插近15%【見下頁

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美光表示，最新評估反映明年市場前景疲弱，因此作出減產決定，而產量跌幅是按照截至9月止第四季的數據作為基準。公司執行長Sanjay Mehrotra指，大幅調低明年需求增長預測，將有助壓抑存貨水平。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：郭秀慧

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美股 港股 晶片 英恒科技（01760） 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981） 賽晶科技（00580）

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