【晶片股】 美國儲存晶片大廠看淡前景 美光宣布減產量兩成 中芯、華虹股價受累

美國儲存晶片大廠美光科技（Micron，美﹕MU）看淡明年前景，預計市場需求仍然不佳，因應市場變化，決定降低晶片產量兩成，並進一步削減資本支出。消息拖累下，拖累本港晶片股表現反覆，藍籌股中芯國際（00981）早段急挫逾4%，低見16.9元，收報17.4元，跌1.4%。

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華虹半導體（01347）最多跌5.1%，低見26.2元，其後跌幅逐步收窄，收報27.4元，跌0.7%；英恒科技（01760）跌5%，報4.58元。賽晶科技（00580）午後股價回升，報36.3元，升1.1%。

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美光表示，最新評估反映明年市場前景疲弱，因此作出減產決定，而產量跌幅是按照截至9月止第四季的數據作為基準。公司執行長Sanjay Mehrotra指，大幅調低明年需求增長預測，將有助壓抑存貨水平。

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記者：郭秀慧