【旅遊復甦】75%港人盼到影視節目拍攝地朝聖　東京成為外遊目的地榜首（附完整排名）

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多個國家重新開關，民眾急不及待計劃外遊。有最新旅遊報告發現，串流電影及電視節目成為受訪旅客最大的旅遊靈感，有65%的香港旅客更因此已預訂行程。
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Expedia今日發布《The No Normal：2023年意想不到的旅遊趨勢》研究報告 ，發現有40%的旅客視串流電影及電視節目為旅遊靈感，其影響力已等同親友的旅遊推介，重要性更超越了社交平台 （31%）。
香港亦不例外，有75%的受訪港人表示，他們在串流平台觀賞電影或節目後，曾考慮到其拍攝的地點旅行。當中，有65% 受訪者更因此預訂了行程。美食節目亦是激發人們外遊的關鏈，46% 受訪港人的旅遊靈感來自於美食節目，希望親臨當地品嘗美食佳餚。另外，近四成（39%）人欣賞各地壯觀的地貌及景色，有33% 則被海島和沙灘等拍攝場景所吸引。
料旅遊業兩年內完全復常
報告又提到，大多數業內人士預計休閒旅遊（71%）和商務旅遊（70%）可望將在2年內恢復到2020 年前的水平。儘管旅客在疫情期間尋求另類景點或目的地，現時業界都正關注國際和商務旅行何時全面開放。事實上，超過一半（51%）的業內人士表示，商務旅遊是他們 2023 年的重中之重。
來年，香港旅客短期內趨向前往鄰近的亞洲地區旅遊，向來受港人熱愛的日本、泰國和韓國均躋身2023年十大熱門搜尋旅遊地點。
2023年香港旅客的熱門外遊目的地
|1. 日本東京
|2. 日本大阪
|3. 泰國曼谷
|4. 日本北海道
|5. 南韓首爾
|6. 英國倫敦
|7. 日本京都
|8. 泰國芭堤雅
|9. 日本長野
|10. 日本福岡
需求增長最高的港人新興旅遊目的地
|1. 德國慕尼黑
|2. 紐西蘭奧克蘭
|3. 越南胡志明市
|4. 法國巴黎
|5. 馬來西亞雪蘭莪
|6. 瑞士滑雪度假區
|7. 意大利羅馬
|8. 澳洲墨爾本
|9. 澳洲阿德萊德
|10. 泰國芭堤雅
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責任編輯：葉泳珊