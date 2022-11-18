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【旅遊復甦】75%港人盼到影視節目拍攝地朝聖　東京成為外遊目的地榜首（附完整排名）

商業 09:00 2022/11/18

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有65%受訪者為到訪影視節目取景地，而預訂了行程。（Expedia提供圖片）

多個國家重新開關，民眾急不及待計劃外遊。有最新旅遊報告發現，串流電影及電視節目成為受訪旅客最大的旅遊靈感，有65%的香港旅客更因此已預訂行程。

【旅遊業復甦】永安旅遊增開銅鑼灣店　旅行團客量按月連升8成

Expedia今日發布《The No Normal：2023年意想不到的旅遊趨勢》研究報告 ，發現有40%的旅客視串流電影及電視節目為旅遊靈感，其影響力已等同親友的旅遊推介，重要性更超越了社交平台 （31%）。 

香港亦不例外，有75%的受訪港人表示，他們在串流平台觀賞電影或節目後，曾考慮到其拍攝的地點旅行。當中，有65% 受訪者更因此預訂了行程。美食節目亦是激發人們外遊的關鏈，46% 受訪港人的旅遊靈感來自於美食節目，希望親臨當地品嘗美食佳餚。另外，近四成（39%）人欣賞各地壯觀的地貌及景色，有33% 則被海島和沙灘等拍攝場景所吸引。 

料旅遊業兩年內完全復常

報告又提到，大多數業內人士預計休閒旅遊（71%）和商務旅遊（70%）可望將在2年內恢復到2020 年前的水平。儘管旅客在疫情期間尋求另類景點或目的地，現時業界都正關注國際和商務旅行何時全面開放。事實上，超過一半（51%）的業內人士表示，商務旅遊是他們 2023 年的重中之重。

來年，香港旅客短期內趨向前往鄰近的亞洲地區旅遊，向來受港人熱愛的日本、泰國和韓國均躋身2023年十大熱門搜尋旅遊地點。

2023年香港旅客的熱門外遊目的地

1. 日本東京
2. 日本大阪
3. 泰國曼谷
4. 日本北海道
5. 南韓首爾
6. 英國倫敦
7. 日本京都
8. 泰國芭堤雅
9. 日本長野
10. 日本福岡

需求增長最高的港人新興旅遊目的地
 

1. 德國慕尼黑
2. 紐西蘭奧克蘭
3. 越南胡志明市
4. 法國巴黎
5. 馬來西亞雪蘭莪
6. 瑞士滑雪度假區
7. 意大利羅馬
8. 澳洲墨爾本
9. 澳洲阿德萊德
10. 泰國芭堤雅

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責任編輯：葉泳珊

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