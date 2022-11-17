【冬日好去處】life@KCC「聖誕『森』動旅程」 7大夢幻森林場景打卡位 4大特色工作坊自製花森林手信

由即日起（17日）至下年1月1日，life@KCC邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港，與大家展開一場《聖誕「森」動旅程》，遊歷7大夢幻花森林場景，帶大家進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界，送上最暖心的佳節祝福。

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顧客可於場內消費換領限量Mia Charro精品，把療癒可愛的小動物們帶回家；「精靈森林市集」為大家精心搜羅多位本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物；多場花藝祝福工作坊，讓大家親手為摰愛製作別出心裁的聖誕禮物；更聯乘知名園藝治療師Connie Fung創立的香港園藝治療協會更推出治療「森」靈工作坊，指導大家接觸大自然治癒「森」靈，洗滌身心，感受聖誕的喜悅和平安。

西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro擅長以大自然及兒童主題創作，曾出版多本兒童繪本，並與多個全球知名品牌合作推出聯乘產品。Mia的插畫以花卉及動物作主要元素，配合童話及波希米亞風格，內容天馬行空，感覺夢幻而生氣勃勃，讓人眼前一亮。life@KCC與Mia攜手呈獻「聖誕『森』動旅程」，帶大家展開一段夢幻療癒之旅。大家收拾好行李，一起穿過花森林花環大門，走入小刺蝟、小白熊居住的溫暖「森」林；再坐上花之禮物車，直闖森林深處的安樂窩，參加小野兔的茶會，為旅程送上花之祝福。

7大夢幻花森林場景

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life@KCC亦聯同香港園藝治療協會推出的治癒「森」靈工作坊，透過親近自然放鬆身心，治癒心靈。香港園藝治療協會由首位於香港執業的美國園藝治療協會註冊園藝治療師Connie Fung創立，其團隊將帶領大家製作植物拓印環保袋，以第一身角度體驗大自然的花草帶給人的治癒感，反思生命的奥妙，探索隱藏心内的感受和思緒，達到舒緩壓力，改善身心健康的效果。

同場更會舉行市集，集合本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物，為身邊人送上別出心裁的節日祝福。顧客可憑指定數量的消費印花換領各款精美限量的Mia Charro禮品，包括文青必備的環保購物袋和拼圖。

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活動更為大家帶來4大特色工作坊，大家可親手製作獨一無二的聖誕禮物，包括乾花擴香石、果凍蠟燭、聖誕馬卡龍蠟燭及乾花聖誕掛飾，與摰愛分享滿滿的治癒與幸福感，共度溫馨佳節。

為增添場內聖誕氣氛，life@KCC更邀請到多位buskers及一眾萌爆的小舞者表演，以愉快輕鬆的歌舞為大家送上聖誕祝福。

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責任編輯：嚴浩文