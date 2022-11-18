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《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事

環球社會熱點 09:05 2022/11/18

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猜字遊戲Wordle今年風靡全球，本港亦有不少人玩。英國《劍橋詞典》公布2022年度代表詞，為美式英語詞彙「本壘打」。該詞彙是Wordle今年5月的其中一個答案，《劍橋詞典》指這個詞彙一周內曾錄得近7.5萬次搜索。《劍橋詞典》表示，隨著Wordle愈來愈受歡迎，有5個英文單字的搜尋量大增。

英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙出爐 一字囊括全球危機 【下一頁】

《劍橋詞典》周四（17日）公布年度代表詞為「本壘打」（homer）。該詞語是一個棒球運動術語，意思是擊球員將對方來球擊出後，依次跑過一至三壘並安全返回本壘的進攻方式。「本壘打」一詞為今年5月5日時Wordle的答案，在5月首周錄得近7.5萬搜尋次數。

往年《劍橋詞典》年度代表詞

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《劍橋詞典》編輯部表示，隨著Wordle愈來愈受歡迎，今年5個英文單字的詞語佔據搜尋的主要地位。據悉，「本壘打」的英式英語為「home run」，所以當時Wordle題目主要考起非美式英語玩家，其中95%搜索量接來自北美以外地區。

而說英式英語的玩家當時亦在社交平台上表示不滿，對Wordle使用「homer」一詞作為答案感到憤怒。同樣的情況亦發生在「幽默」一詞，英式寫法為「humour」，而美式則為「humor」，該詞已成第二高搜索詞彙。

新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮 【下一頁】

而第三高則為「填隙物」（caulk），相較英式英語，該詞彙在美式英語中更為常用，意思是指填充例如浴缸及窗框等物件邊緣周圍空間的特殊物質。

《劍橋詞典》出版經理Wendalyn Nichols表示，從民眾對Wordle答案單詞的反應看出，不同地方的英語差異，而Wordle是一款全球流行的遊戲，能將各地民眾聚集到網上進行友好交流。她同時亦指，外界對英式英語和美式英語之間的差異一直都很感興趣，並稱讚Wordle本身亦十分有趣。

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責任編輯：李俊儀

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