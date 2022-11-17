【新股IPO】分佈式能源解決方案提供商Growatt Technology傳今日闖關 去年純利升57%

引述外電報道，分佈式能源解決方案提供商Growatt Technology將於今日（17日）尋求通過聯交所上市聆訊，並已聘任瑞信及中金為聯席保薦人。

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根據Growatt Technology於6月份遞交的初步招股文件顯示，公司專注於可持續能源發電、儲電、用電以及能源數碼化領域。公司去年收入按年增長68.7%至31.94億元人民幣，純利升56.6%至5.73億元人民幣。

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集資所得，將用於內地工廠的擴建；投資核心技術(如電池技術、電子元件及相關技術、先進控制技術、人工智能、大數據等的研發以及產品線的開發工作及升級（包括光伏逆變器、儲能系統及智能充電樁的研發以及雲平台及智慧能源管理系統的升級）；推動全球銷售渠道（包括擴大現有市場及開拓新市場）並深耕全球本土化戰略（包括擴大本土化銷售及售後分支機構以及完善本土化存貨及物流系統）；營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正