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【ESG】周大福企業社會方案明年推社區共創平台　冀助解決跨代貧窮

Hot Talk 18:10 2022/11/17

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【ESG】周大福企業社會方案明年推社區共創平台　冀助解決跨代貧窮

周大福企業旗下慈善平台周大福企業社會方案（CTFE Social Solutions）宣布與香港社會創投基金（SVhk）展開深入合作，研究推出十年期跟進、家庭為本、賦權向導的跨代貧窮紓緩計劃。

據介紹，CTFE Social Solutions 及SVhk推出的企劃將為期十年，透過建立社區共創平台，嘗試從家庭為本的角度，以預防性的方法儘早介入，協助貧窮家庭建立向上流動的良性循環，以助他們長遠擺脫跨代貧窮。CTFE Social Solutions 稱，將通過1000萬元作起點的社區共創啟動基金，而社區共創平台目前已展開前期研究工作，預計將於 2023 年推出。

CTFE Social Solutions曾安業：鼓勵同事利用自己的專業和知識回饋社區

CTFE Social Solutions 創辦人兼董事曾安業表示，機構成立的目的是鼓勵同事利用自己的專業和知識回饋社區，並集思廣益，以創新方案以應對重要的社會挑戰。青少年成長發展一直以來都是我們的工作重點之一，期望可以利用與SVhk雙方的創意思維及企業資源助基層青少年及他們的家庭向上流動，以更長期的輔導和跟進，助青少年發展生涯規劃。

SVhk創辦人魏華星稱，跨代貧窮議題多年來一直困擾香港社會，十分高興 CTFE Social Solutions 投入大量的資源和時間與一起推出為期十年的企劃，期待可以透過此企劃繼續我們以人為本的創新設計方針，為基層家庭帶來實質正面影響。

續支持本地中小學生運動參與時數的研究

此外，CTFE Social Solutions 亦將延續其對香港青少年的體魄和精神健康的關注，加強與凝動香港體育基金（凝動）的策略倡議夥伴合作關係，來年CTFE Social Solutions 將繼續支持凝動對本地中小學生運動參與時數的研究，並助其將研究成果量化為年度指數，方便大眾了解本地中小學生運動參與程度。

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編輯：李哲毅

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