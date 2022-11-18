【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提

美國總統拜登本月將踏入80歲，其健康狀況屢受質疑。拜登於印尼出席二十國集團（G20）峰會期間，被發現手拎「貓紙」，上面提示他在甚麼時候要坐下、和其他國家領袖合照及上台發表演説。

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拜登（Joe Biden）在參與G20峰會期間手持一份筆記，他也不時翻閲筆記内的内容。外媒拍攝到筆記的部分内容，發現筆記内詳細列出拜登由合照到發表開幕詞期間多項要做的事。

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内容包括「你將會坐中間」（YOU will sit at the center）和「你將發表開幕詞」（YOU will deliver opening remarks），並提醒拜登坐下前應在甚麼時候與其他領袖合照。

筆記又以粗體及全大寫列明「你」（YOU），強調這些指令的對象是拜登本人。

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筆記的正反兩面同樣以粗體標示字句，明確指引拜登翻開筆記閲讀開幕詞内容。

拜登是美國史上最高齡在位的總統，上任初期就被質疑能否有足夠精力應付白宮職務。拜登曾叫錯副總統賀錦麗（Kamala Harris）做總統，又曾忘記防長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字和職務，要用「管呢個機構嘅人。」（the guy who runs that outfit over there.）

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責任編輯：鄭錦玲