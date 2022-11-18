  • 24°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提

環球社會熱點 08:05 2022/11/18

分享：

分享：

美國總統拜登本月將踏入80歲，其健康狀況屢受質疑。拜登於印尼出席二十國集團（G20）峰會期間，被發現手拎「貓紙」，上面提示他在甚麼時候要坐下、和其他國家領袖合照及上台發表演説。

《阿森一族》再神預言特朗普2024選總統 競選標誌講中年份 【下一頁】

拜登（Joe Biden）在參與G20峰會期間手持一份筆記，他也不時翻閲筆記内的内容。外媒拍攝到筆記的部分内容，發現筆記内詳細列出拜登由合照到發表開幕詞期間多項要做的事。

    點擊圖片放大
    +2

内容包括「你將會坐中間」（YOU will sit at the center）和「你將發表開幕詞」（YOU will deliver opening remarks），並提醒拜登坐下前應在甚麼時候與其他領袖合照。

筆記又以粗體及全大寫列明「你」（YOU），強調這些指令的對象是拜登本人。

特朗普宣布參選 拜登出片抽水（有片） 【下一頁】

筆記的正反兩面同樣以粗體標示字句，明確指引拜登翻開筆記閲讀開幕詞内容。

拜登是美國史上最高齡在位的總統，上任初期就被質疑能否有足夠精力應付白宮職務。拜登曾叫錯副總統賀錦麗（Kamala Harris）做總統，又曾忘記防長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字和職務，要用「管呢個機構嘅人。」（the guy who runs that outfit over there.）

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
2022/11/17
【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認烏導彈誤中波蘭 要求參與調查
2022/11/17
【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認烏導彈誤中波蘭 要求參與調查
特朗普宣布參選 拜登出片抽水（有片）
2022/11/16
特朗普宣布參選 拜登出片抽水（有片）
美媒盤點2023年全球十大趨勢 經濟衰退 地緣局勢續成焦點
2022/11/16
美媒盤點2023年全球十大趨勢 經濟衰退 地緣局勢續成焦點
特朗普眾叛親離？伊萬卡夫婦梅鐸跳船拒助選總統
2022/11/16
特朗普眾叛親離？伊萬卡夫婦梅鐸跳船拒助選總統

你可能感興趣

【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
16:53 2022/11/17
【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認烏導彈誤中波蘭 要求參與調查
10:40 2022/11/17
【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認烏導彈誤中波蘭 要求參與調查
特朗普宣布參選 拜登出片抽水（有片）
16:05 2022/11/16
特朗普宣布參選 拜登出片抽水（有片）
政治 地緣政治 拜登 G20 賀錦麗 美國 白宮

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間08:00）
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
【烏克蘭戰爭】北約料烏防空導彈誤中波蘭 斥俄方有最終責任（第三版）
【烏克蘭戰爭】北約料烏防空導彈誤中波蘭 斥俄方有最終責任（第三版）
【美國中期選舉】共和黨重掌眾議院 麥卡錫料接替佩洛西任議長
【美國中期選舉】共和黨重掌眾議院 麥卡錫料接替佩洛西任議長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款