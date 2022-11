【G20】拜登「貓紙」曝光 點坐同幾時影相都要人提

美國總統拜登本月將踏入80歲,其健康狀況屢受質疑。拜登於印尼出席二十國集團(G20)峰會期間,被發現手拎「貓紙」,上面提示他在甚麼時候要坐下、和其他國家領袖合照及上台發表演説。

拜登(Joe Biden)在參與G20峰會期間手持一份筆記,他也不時翻閲筆記内的内容。外媒拍攝到筆記的部分内容,發現筆記内詳細列出拜登由合照到發表開幕詞期間多項要做的事。

内容包括「你將會坐中間」(YOU will sit at the center)和「你將發表開幕詞」(YOU will deliver opening remarks),並提醒拜登坐下前應在甚麼時候與其他領袖合照。

筆記又以粗體及全大寫列明「你」(YOU),強調這些指令的對象是拜登本人。

筆記的正反兩面同樣以粗體標示字句,明確指引拜登翻開筆記閲讀開幕詞内容。

拜登是美國史上最高齡在位的總統,上任初期就被質疑能否有足夠精力應付白宮職務。拜登曾叫錯副總統賀錦麗(Kamala Harris)做總統,又曾忘記防長奧斯汀(Lloyd Austin)的名字和職務,要用「管呢個機構嘅人。」(the guy who runs that outfit over there.)

