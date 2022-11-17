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【著數優惠】AlipayHK臨近世界杯推餐飲優惠　18元可換25元Chill值餐飲卡　11.18開搶外賣優惠

股市 17:50 2022/11/17

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【著數優惠】AlipayHK臨近世界杯推餐飲優惠　18元可換25元Chill值餐飲卡　11.18開搶外賣優惠

卡塔爾世界盃臨近開波，本港電子錢包AlipayHK 宣布，即日起推出一系列餐飲優惠，包括聯乘9間快餐連鎖品牌，推出「AlipayHK Chill值餐飲卡」，以18元即可換取總值25元優惠，可以在麥當勞、Starbucks、大家樂、一粥麵、KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥、美心MX、吉野家等共近千間門店，每次點餐滿6元時自動享5元優惠扣減，合共可享5次優惠。

此外，AlipayHK推出「AlipayHK Chill抵飲」，即日起至12月31日，前往貢茶、Pacific Coffee 、Flash Coffee、NUTTEA 和茶米茶等茶飲商店的相關宣傳單張上的二維碼，即可領取總值9元茶飲優惠，期間成功申請AlipayHK夥拍渣打香港推出的Q Credit Card的新用戶，於合作茶飲店消費任意金額1筆，即享額外135元咖啡茶飲訂單折扣優惠，而全新AlipayHK用戶更可額外獲30元迎新獎賞。

同時，AlipayHK稱，周五（18日）起，用戶在AlipayHK的foodpanda品牌 Channel領取專屬優惠券並登記pandapro，即可享免一個月月費；foodpanda品牌 Channel領取其他優惠券，可享外賣自取訂單滿60元減8元，及美食外賣訂單滿300元減60元折扣。

而在戶戶送 Deliveroo品牌 Channel，則可領取外賣及生活百貨訂單滿200元減40元，及戶戶送新客戶高達90元專享優惠。Q Credit Card 現有用戶於Deliveroo消費任意金額1筆可享Deliveroo專屬135元消費優惠，而新用戶在活動期內輸入指定優惠碼「AP200」並成功申請及獲批的可獲200元加碼迎新賞。

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編輯：李哲毅

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