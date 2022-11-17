【東亞銀行】東亞：高端客雙位數增　手機理財吸年輕客

東亞銀行 （00023） 總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，該行的高端客戶數字保持雙位數增長，帶動新高端客戶平均AUM按年增長三成；信用卡業務方面，新卡發行量按年增長19%；保險業務方面，年度化保費按年升27%。

另外，她認爲，該行的零售業務將受惠於息口上升，料淨利息收入將上揚；強勁的保險業務、新增的客戶亦推動非利息收入；零售貸款保持平穩，步伐與市場相若。

東亞：近七成年輕人資產少於50萬元 料需時15年實現財政目標

黃妮妞表示，截至今年9月，該行年輕客戶使用手機理財的交易量按年增加近三成，而「BEA GOAL」早前推出，3個月即錄得逾6,000位客戶開戶，期望吸納更多年輕客戶，加強長遠零售客戶基礎。

該行早前邀請逾200名個人流動資產總額達5萬元或以上的18至35歲人士進行「2022新世代投資者財富市場調查」，調查發現，66%受訪者的個人流動資產少於50萬元，預期平均需約15年才可以擁有足夠財政能力來實現目標，而47%認為銀行最能夠協助他們去實現目標，其次為父母（44%）、投資專家（39%）及伴侶（39%）。

另外，基金是首3款最多受訪者持有的投資產品之一，逾七成受訪者認為自己對基金投資認識不多，希望有更簡單易明的方式幫助投資基金。同時，全部受訪者會透過網上或手機使用個人銀行服務。

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編輯：伍鍵文