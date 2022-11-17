  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東亞銀行】東亞：高端客雙位數增　手機理財吸年輕客

股市 18:04 2022/11/17

分享：

分享：

東亞銀行 （00023） 總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，該行的高端客戶數字保持雙位數增長，帶動新高端客戶平均AUM按年增長三成；信用卡業務方面，新卡發行量按年增長19%；保險業務方面，年度化保費按年升27%。

另外，她認爲，該行的零售業務將受惠於息口上升，料淨利息收入將上揚；強勁的保險業務、新增的客戶亦推動非利息收入；零售貸款保持平穩，步伐與市場相若。

東亞：近七成年輕人資產少於50萬元　料需時15年實現財政目標

黃妮妞表示，截至今年9月，該行年輕客戶使用手機理財的交易量按年增加近三成，而「BEA GOAL」早前推出，3個月即錄得逾6,000位客戶開戶，期望吸納更多年輕客戶，加強長遠零售客戶基礎。

該行早前邀請逾200名個人流動資產總額達5萬元或以上的18至35歲人士進行「2022新世代投資者財富市場調查」，調查發現，66%受訪者的個人流動資產少於50萬元，預期平均需約15年才可以擁有足夠財政能力來實現目標，而47%認為銀行最能夠協助他們去實現目標，其次為父母（44%）、投資專家（39%）及伴侶（39%）。

另外，基金是首3款最多受訪者持有的投資產品之一，逾七成受訪者認為自己對基金投資認識不多，希望有更簡單易明的方式幫助投資基金。同時，全部受訪者會透過網上或手機使用個人銀行服務。

相關文章：

【港元定存】東亞1年港元定存息4.9厘 大戶最多賺息49萬元

【稅貸戰2022】東亞稅貸息1.32厘　全城最低

編輯：伍鍵文

港股 服務 個人銀行 信用卡 東亞銀行（00023） 銀行

上一篇文章

【ESG】周大福企業社會方案明年推社區共創平台　冀助解決跨代貧窮

下一篇文章

【今日至HOT】港女Manchester與法籍富二代因一事拒當少奶奶；騰訊劉熾平：投資美團回報率約30%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌174點中概股指數挫4%　騰訊ADR高3%美團ADR低7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌174點中概股指數挫4%　騰訊ADR高3%美團ADR低7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升21點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升21點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊300關遇阻、收跌0.8%　第三季營收跌2%　經調整淨利322.54億人幣勝預期
【騰訊業績】騰訊300關遇阻、收跌0.8%　第三季營收跌2%　經調整淨利322.54億人幣勝預期
【港股北水+夜期】北水錄51.8億元淨流入　上周以來最多　大手買入騰訊　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水錄51.8億元淨流入　上周以來最多　大手買入騰訊　恒指夜期跌86點（不斷更新）
【騰訊派美團】美團收跌5.7%　騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元　劉熾平辭任美團董事（附主要日程）
【騰訊派美團】美團收跌5.7%　騰訊「10送1」實物分派美團、每手相當於收息1600元　劉熾平辭任美團董事（附主要日程）
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款