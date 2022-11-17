【就業情況】本港最新失業率回落至3.8% 總就業人口增至364.86萬人

政府統計處公布最新本港失業率，8至10月未經季節性調整的失業人數減少約7900人，減至14.74萬人，最新數字顯示本港失業率回落至3.8%，連續6個月下跌，重返2019年底至2020年初的水平，

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經季節性調整後，8至10月失業率跌至3.8%，較7至9月回落0.1個百分點；就業不足率亦由1.8%回落至1.7%。總就業人口增加1.97萬人，增至364.86萬人。許多主要經濟行業未經季節性調整的失業率，及就業不足率都下跌。樓房裝飾、零售業以及餐飲服務活動業跌幅明顯。

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勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨著本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善，勞工市場短期前景，將取決於本地經濟活動表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。

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記者：鄭日棱