  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【就業情況】本港最新失業率回落至3.8% 總就業人口增至364.86萬人

環球政經 18:09 2022/11/17

分享：

分享：

政府統計處公布最新本港失業率，8至10月未經季節性調整的失業人數減少約7900人，減至14.74萬人，最新數字顯示本港失業率回落至3.8%，連續6個月下跌，重返2019年底至2020年初的水平，

周大福企業宣佈成立社區共創平台 撥款1千萬推青少年家庭發展企劃 助擺脫跨代貧窮【下一頁

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

經季節性調整後，8至10月失業率跌至3.8%，較7至9月回落0.1個百分點；就業不足率亦由1.8%回落至1.7%。總就業人口增加1.97萬人，增至364.86萬人。許多主要經濟行業未經季節性調整的失業率，及就業不足率都下跌。樓房裝飾、零售業以及餐飲服務活動業跌幅明顯。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨著本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善，勞工市場短期前景，將取決於本地經濟活動表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。

【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
失業 政府統計處 失業率

上一篇文章

【iM驗樓】驗收帝御．嵐天350呎低層單位　淋浴間地台積水須重造　業主：近到發電廠上班

下一篇文章

周大福企業宣佈成立社區共創平台 撥款1千萬推青少年家庭發展企劃 助擺脫跨代貧窮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶　租客睇樓數小時即閃電入市
【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶　租客睇樓數小時即閃電入市
【騰訊700】官媒人民網發表評論指 挖掘電子遊戲產業價值機不可失
【騰訊700】官媒人民網發表評論指 挖掘電子遊戲產業價值機不可失
【有相睇】屯門慈父連環入市　共FULL PAY 886.8萬助兩子上車
【有相睇】屯門慈父連環入市　共FULL PAY 886.8萬助兩子上車
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款