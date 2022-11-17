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【iM驗樓】驗收帝御．嵐天350呎低層單位　淋浴間地台積水須重造　業主：近到發電廠上班

理財智慧 18:19 2022/11/17

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由香港小輪（00050）與帝國集團合作發展，位於屯門掃管笏的「帝御」系列近月開始陸續收樓，記者今期與驗樓師鍾志剛（鍾Sir）驗收屬三期的「帝御．嵐天」350平方呎低層單位。在浴室試水後，鍾Sir發現淋浴間地磚「斜水」，構成積水問題，建議重做，其他則主要為窗有崩花、天花批盪等問題，單位整體獲評85分。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

「帝御」系列鄰近黃金海岸，雖屬屯門區，不過由港鐵屯門站到屋苑，約需20分鐘車程，日常出入主要依賴巴士，可直到屋苑樓下。雖然樓盤與港鐵站有段距離，不過業主韓小姐透露，她之前在龍鼓灘發電廠工作，駕車上班只需15分鐘，相當方便。她又提到，她最主要喜歡附近環境，閒時可以到海灘散步，所以即使單位屬低層，但大廳望內園景，仍能看到部分沙灘景，於是在去年5月左右，與未婚夫以約550萬元購入350平方呎一房一廳單位作為新婚居所。

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一般驗樓都會進行試水，以檢驗會否出現漏水、不去水、積水等問題，今次鍾Sir在浴室試水後發現，淋浴間的地磚鋪設不平整，去水位高於另一端。他表示：「灑水之後見到，去水位已差不多乾透，但另一邊仍見一大窪水，即是說『斜水』，又稱之為『倒科』。」鍾Sir提到，因重造地台工序頗為麻煩，所以若積水問題不太嚴重，大可不必重造，然而是次去水位高太多，因此建議業主剷起地磚重新鋪設。

【有片睇！】浴室淋浴位見「斜水」問題需重造 帝御．嵐天350呎單位得85分【見下頁

另外一個問題就在大廳玻璃幕牆。鍾Sir發現，幕牆外框有兩顆螺絲未有上緊，只是象徵式地放入螺絲孔，因不知「帝御」的幕牆外框內有否裝水槽，雨水有機會流入螺絲孔，從而流到下層，造成滲水問題。鍾Sir又提到，有些幕牆外框裝有膠條，可以稍作遮擋，防止雨水流入螺絲孔，而今次檢驗卻不見有膠條，他建議上緊螺絲後，不妨再唧膠當作防水膠條封好，全方位防止幕牆外框入水。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

此外，為符合消防花灑需突出廚櫃300毫米的新法例，單位的開放式廚房爐頭上方設有假天花，只為安裝消防花灑。惟由遠處可見，假天花似乎向右傾斜，原來是假天花左右兩邊長度不同，左邊比右邊長3.5厘米，所以視覺上會誤以為假天花歪向一邊。鍾Sir表示，這個只是涉及美觀方面的小問題，若業主不覺礙眼，亦毋須重造。

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攝影：李潔映

記者：陳楚琨

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帝御 屯門區 龍鼓灘 驗樓 經濟 黃金海岸 香港小輪（00050） 香港小輪 港鐵 香港

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