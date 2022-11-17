【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標

第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）將於周五（18日）閉幕，聯合國周四（16日）公布長達20頁的最終協議草案，內容未見重大進展，反而重新使用上屆的目標和字眼。草案甚至沒有提及COP27重要議程之一「氣候賠償」的任何細節。

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聯合國周四公布COP27最終協議草案，並標記為非正式文件。草案主要重提去年第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）達成的《格拉斯哥氣候協議》（Glasgow Climate Pact）目標，包括加快採取措施，逐步「減少」（phase out）煤電，以及陸續停止補貼低效能化石燃料。

協議初稿未有提及「所有化石燃料」、石油與天然氣等字眼，亦沒有包含停止發展化石燃料等具體內容。

此外，協議無提出有關啟動氣候賠償基金任何細節，僅「歡迎」（welcomes） 各方首次同意將氣候賠償納入峰會議程。

積極推動成立賠償基金的「小島嶼國家聯盟」（AOSIS）談判代表向路透社指，對草案在這個重要議題保持沉默感到無助。

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在限制全球升溫方面，COP27初稿再重提COP26協議字眼，強調在各個層面盡一切努力實現《巴黎協定》目標，將全球氣溫升幅控制在不超過工業革命前水平攝氏2度的水平，並致力追求不超過攝氏1.5度。

至於呼籲提高全球金融目標，幫助發展中國家適應全球變暖的影響，以及逐步提高減排目標等問題，各國代表尚未達成共識。

責任編輯：郭麗明