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【恒指季檢】 恒指周五季檢 中金料8股有力「染藍」

股樓投資 17:22 2022/11/17

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恒生指數公司將於明日（18日）收市後公布恒指季檢結果，而今次的恒指季檢結果，將會在12月5日正式生效。中金發表研究報告，估計京東健康（06618）、快手（01024）、嗶哩嗶哩（09626）、華潤電力（00836）、康師傅（00322）、海爾智家（06690）、海豐國際（01308）、金蝶國際（00268）等都有可能成為被納入的潛在候選者。

同場加映﹕【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

該行表示，考慮到市值和行業代表性等因素後，認為上述股份均有較高機會晉身藍籌，預料可獲約12.7億美元（約99億港元）被動資金追入。不過，該行亦提醒，快手、京東健康等在過去幾次的預測中屬「染藍」大熱，但一直未能被納入。該行指，主要可能是一些作為指數諮詢委員決策依據的因素，如行業和上市地代表性等並無詳細說明或量化依據，甚或有其他非量化因素所致。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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記者：郭秀慧

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港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 京東健康（06618） 海爾智家（06690） 海豐國際（01308） 康師傅（00322） 金蝶國際（00268） 恒生指數 華潤電力（00836）

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