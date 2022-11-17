【疫市營商】調查：消費者不再集中周末消費　百貨公司、食品雜貨平日生意更旺

▲ 本地消費者更傾向於週日購買化妝品和美容服務，相關交易額較2019年增加4%以上。（資料圖片）

疫情後市民的生活、消費習慣大翻轉，周末假日、平日之間的界線漸漸模糊。有報告發現，部分零售商在平日的生意額錄得升幅，反映「周末消費旺」的概念不再。

【旅遊業復甦】永安旅遊增開銅鑼灣店 旅行團客量按月連升8成

Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）最新的「消費轉移」（Shifting Wallets）報告分析，香港傳統週末消費的主導地位變得模糊。以食品雜貨店為例，顧客於週五和週三的支出分別比2019年增長超過3%和2.8%。百貨公司方面亦見相似的趨勢。對比2019年，本地百貨公司於週六及週日的消費額分別下降了1.2%和1.4%，反而週二則增長了2.8%。

消費者轉趨量入為出

報告認為，原因在於混合工作模式成為新常態，加上消費者在全球低消費趨勢下，傾向以「量入為出」取代「大手掃貨」的心態，選擇更便宜和真正需要的商品。

不過，消費者亦並非完全在集中在平日消費。混合工作模式雖然令食肆平日生意受到影響，但消費者更渴望在假日犒賞自己。相關交易額因而在週末期間急升，其中週日更增長2.8%。 而且，本地消費者更傾向於週日購買化妝品和美容服務，相關交易額較2019年增加4%以上，屬所有消費類別之最。

旅遊支出強勁

另一方面，自各地開關以來，旅遊需求大幅上升。亞太地區消費者在旅遊和活動體驗方面的支出依然強勁，尤其是新加坡。截至2022年6月，當地消費者預訂航班比2019年增長10%以上。

Mastercard亞太及中東地區首席經濟學家David Mann預期，隨著消費者愈來愈重視度假、餐飲、娛樂和活動體驗，旅遊業及娛樂業將出現更多反彈。

【ESG】舊衫變身！ 補衫工作室RE.UNIQLO Studio擬全球推展 盼賦予衣物第二生命

【疫苗通行證】被動查核「疫苗通行證」今實施 髮型屋業界冀生意升1成

責任編輯：葉泳珊