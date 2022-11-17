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【業績｜醫藥股】李氏大藥廠第三季純利按年增1.47倍

股市 17:47 2022/11/17

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【業績｜醫藥股】李氏大藥廠第三季純利按年增1.47倍

李氏大藥廠 （00950） 公布第三季度業績，季度收益按年增5.1%至3.87億元；純利增1.47倍至3422.4萬元；毛利率則跌4.8個百分點至62.6%，因期內引進產品以致採購價上升所致。

當中，專利及仿製產品收入微跌0.6%至約1.45億元；引進產品收入則增8.8%至2.42億元。

成本方面，行政費用按年減少36.7%至5825.3萬元，研發開支減少25.6%至5026.3萬元。

李氏大藥廠表示，逾40個產品正處於早期至後期開發階段，新藥申請（Adasuve）正由藥品審評中心評審。

集團逾九成收入來自內地，預計中國推動藥業發展，及為確保病人能有可負擔藥物，以致醫藥行業面對藥價受壓，加上宏觀環境持續不明朗，以致營商環境艱困。集團將實現新批產品新銷量基準，填補收益缺口，亦尋求開發國產仿製藥機會，對應國內實行藥品集中帶量採購計劃。

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