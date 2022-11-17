【業績｜醫藥股】李氏大藥廠第三季純利按年增1.47倍

上一篇文章
【著數優惠】AlipayHK臨近世界杯推餐飲優惠 18元可換25元Chill值餐飲卡 11.18開搶外賣優惠
李氏大藥廠 （00950） 公布第三季度業績，季度收益按年增5.1%至3.87億元；純利增1.47倍至3422.4萬元；毛利率則跌4.8個百分點至62.6%，因期內引進產品以致採購價上升所致。
當中，專利及仿製產品收入微跌0.6%至約1.45億元；引進產品收入則增8.8%至2.42億元。
成本方面，行政費用按年減少36.7%至5825.3萬元，研發開支減少25.6%至5026.3萬元。
李氏大藥廠表示，逾40個產品正處於早期至後期開發階段，新藥申請（Adasuve）正由藥品審評中心評審。
集團逾九成收入來自內地，預計中國推動藥業發展，及為確保病人能有可負擔藥物，以致醫藥行業面對藥價受壓，加上宏觀環境持續不明朗，以致營商環境艱困。集團將實現新批產品新銷量基準，填補收益缺口，亦尋求開發國產仿製藥機會，對應國內實行藥品集中帶量採購計劃。
【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！
相關文章：
【醫藥股】復星醫藥減持BioNTech股份 套現逾14億港元
【醫藥股】中生製藥第三季收入74.7億元人民幣 按年升21.3%
記者：宋佩恩