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【串流遊戲】三星2021年款智能電視　將變身串流遊戲主機

科技 17:36 2022/11/17

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Gaming Hub功能可方便用戶在無需額外添置硬件的情況之下，利用三星智能電視暢玩大量遊戲大作。

三星（Samsung）將有更多型號的智能電視，支援串流遊戲服務！三星早在今年初的CES 2022上公布Gaming Hub串流遊戲服務功能，今年年底將進一步擴展到2021年款智能電視。Gaming Hub功能可方便用戶在無需額外添置硬件的情況之下，利用三星智能電視暢玩大量遊戲大作。

據三星早前表示，串流遊戲服務商包括Xbox、NVIDIA GeForce Now、Google Stdia、Utomik，以及Amazon Luna也會陸續加入。Gaming Hub由7月1日起，於美、加、法、德、西班牙、意大利、南韓及巴西首先提供，惟當時僅有2022年款的三星智能電視包括：Neo QLED 8K、Neo QLED 4K、QLED、2022 Smart Monitor系列顯示器可獲得Gaming Hub功能。

是次擴展支援的2021年款智能電視，包括以下型號：

  • AU7000
  • AU8000
  • AU9000
  • Q50
  • Q60
  • Q70
  • Q95
  • QN700
  • QN800
  • QN850
  • QN900
  • LS03A
  • WS1A

三星又表示，正擴大自家遊戲庫，預定明年新增Antstream Arcade旗下的1,500款遊戲，以及Blacknut的500款遊戲。

【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊

【Xbox福利】微軟擴展Xbox Game Pass Ultimate訂閱內容　可免費試用Apple Music及Apple TV + 

責任編輯：張寶燕

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