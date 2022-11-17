【串流遊戲】三星2021年款智能電視　將變身串流遊戲主機

▲ Gaming Hub功能可方便用戶在無需額外添置硬件的情況之下，利用三星智能電視暢玩大量遊戲大作。

三星（Samsung）將有更多型號的智能電視，支援串流遊戲服務！三星早在今年初的CES 2022上公布Gaming Hub串流遊戲服務功能，今年年底將進一步擴展到2021年款智能電視。Gaming Hub功能可方便用戶在無需額外添置硬件的情況之下，利用三星智能電視暢玩大量遊戲大作。

據三星早前表示，串流遊戲服務商包括Xbox、NVIDIA GeForce Now、Google Stdia、Utomik，以及Amazon Luna也會陸續加入。Gaming Hub由7月1日起，於美、加、法、德、西班牙、意大利、南韓及巴西首先提供，惟當時僅有2022年款的三星智能電視包括：Neo QLED 8K、Neo QLED 4K、QLED、2022 Smart Monitor系列顯示器可獲得Gaming Hub功能。

是次擴展支援的2021年款智能電視，包括以下型號：

AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q70

Q95

QN700

QN800

QN850

QN900

LS03A

WS1A

三星又表示，正擴大自家遊戲庫，預定明年新增Antstream Arcade旗下的1,500款遊戲，以及Blacknut的500款遊戲。

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責任編輯：張寶燕