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新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮

環球社會熱點 17:38 2022/11/17

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不少人在結婚時都會盡訴對另一半至死不渝的愛，但通常出於忌諱，相信都不會在婚禮中加入死亡元素。外國一位網友出席朋友婚禮，卻見證新郎離奇躺在棺材中，並由親友抬進現場。相關影片曝光後引來大量批評，有網友直言如果自己是新娘會直接取消婚禮。

特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代 【下一頁】

外國Tiktok用戶tobz88上載影片，指內容是自己一個朋友的婚禮。畫面顯示四男兩女在一輛靈車上抬下一副棺材，並從通過婚禮現場的中間通道，抬至湖邊搭建的拱門前。影片旁白及配文都指，內容並非展示葬禮現場，而是婚禮，並指是新郎決定以相關方式進場，影片更以歌曲《Rest In Peace》作為配樂。

影片後端顯示，當眾人將棺材抬至祭壇前放下後，棺材突然打開，身穿白色西裝外套繫著黑色領呔的新郎從棺材中現身，而婚禮主持人亦略帶驚訝地看著他。影片並未透露新郎身份，但似乎亦指新郎並未事前通知眾人。網民形容，朋友以戲劇性方式告知自己，對方性格非常有戲劇性。

挪威路易斯公主放棄王室職務 與非裔未婚夫專注事業 【下一頁】

影片在新郎現身後完結，未見新娘出現，亦未有透露婚禮後續情況。影片已錄得800萬人次觀看，並引來不少批評。有網民直言新郎做法十分無禮，亦有網民表明若自己是那名新娘，將會取消婚禮，更有網民指新郎的做法絕對是離婚的理由。

亦有網民指，有參與抬棺的親友面上亦略帶尷尬表情。而另一網民則指，若新人舉辦一場哥德式婚禮，現場出現棺材道具就不足為奇，但在普通的戶外婚禮中則似乎格格不入。

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責任編輯：李俊儀

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