  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海日灣三房900萬售　持貨三年帳蝕逾90萬

股樓投資 17:10 2022/11/17

分享：

分享：

中原地產梁建禮表示，樓市持續向下，不少業主願擴大議價空間。大埔白石角海日灣11月暫錄約2宗成交，其中屋苑2期10座低層B室，單位實用面積721平方呎， 三房連套房及工人房間隔，放盤時開價約950萬元，日前雙方議價後以900萬元易手，實用平均呎價12483元。

據了解，新買家為外區客，本居於九龍區，見屋苑環境舒適，樓齡新，加上價錢合理，即購入單位換樓，提升生活質素。據了解，原業主於2019年以990.4萬元購入單位，持貨3年，賬面蝕讓約90.4萬元離場，單位期內貶值約9.1%。

 

延伸閲讀【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

海日灣 白石角 大埔 中原地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【共襄善舉】麥當勞App推用戶福利「1月1日SHOW畀你睇」　成功捐款有機會獲得「叱咤頒獎典禮」門票兩張

下一篇文章

元朗RESIDENCE譽88錄蝕讓　業主9年前一手買入　現帳蝕20萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶　租客睇樓數小時即閃電入市
【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶　租客睇樓數小時即閃電入市
【騰訊700】官媒人民網發表評論指 挖掘電子遊戲產業價值機不可失
【騰訊700】官媒人民網發表評論指 挖掘電子遊戲產業價值機不可失
【有相睇】屯門慈父連環入市　共FULL PAY 886.8萬助兩子上車
【有相睇】屯門慈父連環入市　共FULL PAY 886.8萬助兩子上車
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
葵涌大廈兩房333萬元沽　年青夫婦見價錢平即入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款