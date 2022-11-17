海日灣三房900萬售　持貨三年帳蝕逾90萬

中原地產梁建禮表示，樓市持續向下，不少業主願擴大議價空間。大埔白石角海日灣11月暫錄約2宗成交，其中屋苑2期10座低層B室，單位實用面積721平方呎， 三房連套房及工人房間隔，放盤時開價約950萬元，日前雙方議價後以900萬元易手，實用平均呎價12483元。

據了解，新買家為外區客，本居於九龍區，見屋苑環境舒適，樓齡新，加上價錢合理，即購入單位換樓，提升生活質素。據了解，原業主於2019年以990.4萬元購入單位，持貨3年，賬面蝕讓約90.4萬元離場，單位期內貶值約9.1%。

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