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【好去處】聖誕節未到 要先準備好去聖誕市集 ！ 太古坊糖廠街白色聖誕市集 3大打卡熱點

理財智慧 15:08 2022/11/17

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聖誕將至，當然要為聖誕作好準備。太古地產將於下月1日至4日於鰂魚涌太古坊糖廠街舉行「白色聖誕市集」活動，今年聖誕市集的主題為「Bloom & Beyond 太古地產聖誕花園」，屆時糖廠街將幻化成聖誕花園。

白色聖誕市集有3個打卡熱點，包括由聖誕花佈置的「無限花園」、「萬花世界」和「聖誕花亭」，市民可以捐款60元到「聖誕花亭」與聖誕老人合照留念，並可獲得由聖誕老人送出的花茶球禮物，所有捐款將全數撥捐予機構「愛心聖誕大行動」。

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市集設有聖誕精品攤檔、節慶美食和飲品、聖誕手工藝工作坊及現場歌唱、話劇表演等。另外，亦會舉行兩個手工藝工作坊分別製作「聖誕微型花園」和「迷你聖誕花環」，工作坊可於市集即場報名參加，參加費用為80至90元，所有收益將撥捐慈善用途，名額有限，先到先得。

【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售 【下一頁

現場設有餐飲攤位，訪客可以外賣形式，品嚐各種聖誕節美食和飲品包括：芥末蜜糖火腿漢堡、椰棗拖肥蛋糕、香料熱紅酒和香濃熱朱古力等。此外，市集將設有29個主題攤位，不同攤位將出售聖誕裝飾品、花藝產品、糖果、家居擺設及寵物服裝等。

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責任編輯：陳玉蓮

 

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