周大福企業宣佈成立社區共創平台 撥款1千萬推青少年家庭發展企劃 助擺脫跨代貧窮

為協助有需要的學生擴闊眼界、紓緩跨代貧窮問題，政府早前公布「共創明teen」計劃，由鄭氏家族投資的私人投資控股旗艦公司周大福企業，旗下慈善平台CTFE Social Solutions 成為政府「共創明『Teen』計劃」合作夥伴委員會副主席及策略夥伴後，更與香港社會創投基金（SVhk）展開深入合作，研究推出十年期跟進、家庭為本、賦權向導的跨代貧窮紓緩計劃，透過與多方合作，希望為解決香港跨代貧窮問題提供新路向。

▲ 香港社會創投基金 (SVhk)創辦人魏華星先生與年輕人出席深水埗區活動

▲ CTFE Social Solutions創辦人曾安業及周大福企業友師代表出席「共創明『Teen』計劃」啟動禮

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為全力支持政府解決跨代貧窮的工作CTFE Social Solutions，上月成為「共創明『Teen』計劃」合作夥伴委員會副主席及策略夥伴，以企業資源深化計劃成效，包括捐款贊助、提名友師，以及為學員籌劃團體活動。

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為延續共創明teen精神，CTFE Social Solutions及香港社會創投基金（SVhk）推出的企劃將為期十年，透過建立社區共創平台，嘗試從家庭為本的角度，以預防性的方法儘早介入，協助貧窮家庭建立向上流動的良性循環，以助他們長遠擺脫跨代貧窮。 CTFE Social Solutions 希望通過1,000萬元作起點的社區共創啟動基金，為貧窮家庭提供起步所需的資源，鼓勵他們發掘自身潛力及興趣，從而在家庭內部建立更為正面及積極的思維，以自身力量擺脫跨代貧窮。社區共創平台目前已展開前期研究工作，預計將於2023年推出。

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CTFE Social Solutions創辦人兼董事曾安業表示：「CTFE Social Solutions成立的目的是鼓勵同事利用自己的專業和知識回饋社區，並集思廣益，以創新方案以應對重要的社會挑戰。青少年成長發展一直以來都是我們的工作重點之一，因此，在積極參與『共創明 “Teen” 計劃 』的同時，我們亦主動與和我們理念一致的香港社會創投基金（SVhk）研究推出社區共創平台，期望可以利用雙方的創意思維及企業資源助基層青少年及他們的家庭向上流動，以更長期的輔導和跟進，助我們的青少年發展生涯規劃。」



CTFE Social Solutions及SVhk的合作以參與式設計為重心，並以家庭為本，於青少年成長的關鍵十年一直輔導跟進，助他們突破環境限制，亦務求為解決香港跨代貧窮問題提供新路向。目前，企劃已展開前期研究了解跨代貧窮成因及貧窮家庭所面對的困境，進而採納有關專家及市民的意見，再利用研究成果建立企劃框架及內容。透過參與式設計，企劃希望全面發揮其倡議價值，推動各持份者展開深入合作並發揮協同效應，促成以企劃成果為本的進一步資源投放，合力解決跨代貧窮問題。

此外，CTFE Social Solutions亦將延續其對香港青少年的體魄和精神健康的關注，加強與凝動香港體育基金（凝動）的策略倡議夥伴合作關係。來年，CTFE Social Solutions將繼續支持凝動對本地中小學生運動參與時數的研究，並助其將研究成果量化為年度指數，方便大眾了解本地中小學生運動參與程度。

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曾安業續稱：「我們深明助基層青年擺脫跨代貧窮是一場持久戰，因此我們希望透過與不同界別夥伴合作，藉著協同效應以產生更豐盛的成果。我們與香港社會創投基金（SVhk）開展的青少年家庭發展合作企劃，是同類項目中罕見，投放十年時間正好反映我們對相關議題的重視與解決問題的決心。我們期望這一系列工作可起帶頭作用，鼓勵更多企業一起為本地青年議題努力，為下一代成就更好的明天。」

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責任編輯：陳詠妍