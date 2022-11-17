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【共襄善舉】麥當勞App推用戶福利「1月1日SHOW畀你睇」　成功捐款有機會獲得「叱咤頒獎典禮」門票兩張

理財智慧 17:18 2022/11/17

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樂壇年度盛事《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》即將於明年1月1日舉行，一向為善不甘後人的麥當勞，再度與商業電台881903合作，推出「1月1日SHOW畀你睇」活動，麥當勞App用戶只要向「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」捐款，即有機會獲得叱咤頒獎典禮門票兩張。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

由即日起至12月4日（晚上11時59分或之前）期間，成功登記成為麥當勞App用戶，並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，成功捐贈港幣$90.3予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，即可有機會獲得一票難求的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張。

【內房配股】 碧桂園急彈7日後配股「抽水」 折讓近18% 集資39億 股價一度急插近15%【見下頁

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是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於12月15日通過登記電郵公布。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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撰文 : 陳楚琨

慈善基金 電台 門票 港元 麥當勞 香港 叱咤樂壇流行榜 商業電台

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