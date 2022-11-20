【宏觀術數@iM網欄】再解通勝 詳論癸卯個人流年運程

連續介紹過明年癸卯流年《通勝》內的一些有用預測資料，上期談及「天官賜福」圖頁內，以太陽過官分成十二地支，便是坊間流年運程書12生肖吉凶的參照基礎，有興趣的讀者可以查書或上網獲取資料作參考。

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其實《通勝》內關於個人流年運程的資訊還有不少，也不單止分成12生肖般簡單。例如「天官賜福」圖頁之後的一頁，一般為「立命定局真法橫推直看」表，便是以個人出生的節氣（中氣）和出生時辰，查出原局命宮並以此計算出流年（小限）宮位，作出更詳細的流年預測。說起來好像很複雜，其實花十數分鐘時間便能了解的。

例如，若果是雨水節後出生（約每年新曆2月19日後一個月），子時出生，命宮便是寅宮，若果生肖屬於鼠（子）年出生的朋友，明年流年小限便是酉宮，再翻查後頁酉宮的描述便有較詳細資料。

朋友們可能懷疑這樣推算可能仍稍較為「簡陋」，無疑比起常用的子平命理或紫微斗數確實有所不足。但理論基礎也絕不「輸蝕」的，其中計算命宮的方式實際即和中國天星推命「七政四餘」是相通的，並且也是以天星過宮和神煞作吉凶推算基礎。中國命學發展歷史也大抵是由星學，逐步簡化分枝成子平命理和斗數的，就如七政四餘星學也會起出四柱，並以出生季節氣候與主星作調候計算的，懂星學推算後自會明白。

對於大多數朋友可能仍是對傳統子平八字論命的財、官、印、比劫等等較為熟悉。筆者也從此入手介紹一下明年個人流年，先從下表入手：

日元五行 流年天干（癸） 流年地支（卯） 甲、乙（木） 正印/偏印 比肩/比劫 丙、丁（火） 官星/七殺 正印/偏印 戊、己（土） 正財/偏財 官星/七殺 庚、辛（金） 傷官/食神 正財/偏財 壬、癸（水） 比肩/比劫 傷官/食神

對子平命理有認識的朋友，都會知道現時流行的推算原則是以命主出生日的天干作為「日元」，並以此五行對應其他各年、月、日支、和時柱年推算。在推算流年運程時也是以日元作為依歸去找出來年出現那方面的事情較為影響大（不論吉與凶）。關於命主日元（即出生日天干）找出的方式，可以翻查萬年曆，或更方更用網上資源排列命局出來，此處從略。

明年癸卯流年，天干癸干屬水地支卯屬木，由於五行上水生木，除非原局另有刑沖會合影響，一般較明顯是木元素主事較強。而根上表大家可以用自己出生日元找出明年流年重要的十神性質。例如以甲日元為例，明年便是有印星和比劫。當中印星主庇蔭、機構或政府，家人則主尊長或長輩，而比劫主兄弟朋友，亦主破財，視原命局而定。明年便可能發生涉及這幾方面性質的事情，對當事人有較大影響。至於是吉是凶或較具體性質，大家可以稍參考今年流年，因為同樣是水和木的流年天干地支，只是陰陽不同。十神的性質較多變化，下期繼續略加解釋。

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