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【香港經濟】本港失業率連跌6個月降至3.8%　續創疫情後新低、勞動人口反彈

Hot Talk 16:44 2022/11/17

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【香港經濟】本港失業率連跌6個月降至3.8%　續創疫情後新低、勞動人口反彈

政府統計處公布，經季節性調整的8月至10月香港失業率降至3.8%，較7月至9月的3.9%跌0.1個百分點，並連跌6個月兼創2020年2月新冠疫情前新低。就業不足率亦由1.8%下跌至1.7%。

總就業人數增加約1.97萬人至364.86萬人。同期的總勞動人口亦增加約1.18萬人至379.6萬人，較5月低位回升逾5萬人，惟未回到去年底的382.6萬人水平，較2019年底仍少17.58萬人。

失業人數（不經季節性調整）減少約7900人至14.74萬人，同期的就業不足人數亦減少約5600人至6.34萬人。

李家超：中國是未來最大引擎 有見地的都來港，可見【下一頁】

在8月至10月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、零售業以及餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。

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編輯：姚卓然

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就業 經濟 失業 就業人數 政府統計處 失業率 人口
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