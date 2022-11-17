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【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠

環球社會熱點 16:53 2022/11/17

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英國首相辛偉誠與印度總理莫迪也有出席於印尼舉行的二十國集團（G20）峰會，並於周三（16日）會面，二人會後宣布達成互惠協議。英國將開放高學歷印度人在英國逗留最多兩年，料有超過3,000人受惠。辛偉誠辦公室發聲明稱，期待達成英印自由貿易協定，擴大兩國深厚文化聯繫。

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辛偉誠（Rishi Sunak）趁出席G20峰會期間，舉行自上任後與印度總理莫迪（Narendra Modi）的首次會面，兩人握手會談。莫迪會後在Twitter發聲明稱，非常重視與英國的牢固關係，兩人討論了如何增加商業聯繫、擴大安全合作範圍，以及加強民間關係。

辛偉誠辦公室會後發聲明指，首相與莫迪強調維持英印關係重要性，二人期待盡快達成促成英印自由貿易協定，有助兩國釋放投資及增加就業機會，擴大深厚文化聯繫。

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辛偉誠以英語及印度文在Twitter發文稱「因友誼而團結」（United by friendship）。

與此同時，一項互惠英印移民協議將於明年初起實施，容許18至30歲擁有高等教育學歷的印度人，可在英國逗留長達兩年。申請人必須受過學位教育，並有經濟能力應付個人開支，估計有超過3,000名印度人受惠。

印度及英國今年年初啟動自由貿易協定 （FTA）談判，本來目標是在10月24日前完成，但英國政治動盪，談判未能如期取得進展。據報內政大臣柏斐文（Suella Braverman）上月批評印度移民的言論，也促使莫迪放棄出訪英國，未能如期談判。

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責任編輯：郭麗明

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