▲ 【解碼｜騰訊業績】騰訊第三季漸顯正面催化劑 惟遊戲業務曙光仍未到 一文看清券商分析

內地科網股龍頭騰訊 （00700） 上季業績回穩，經調整淨利回升2%，終止連續四個季度錄得按年下跌，然而騰訊網絡遊戲表現低過市場預期，但廣告營收跌幅收窄，加強市場對廣告業務重回增長軌道信心，而分派美團 （03690） 提高騰訊股東回報，也反映集團的營運紀律。

花旗：騰訊上季逐顯積極催化劑 美團股價或受壓

花旗發表報告指，騰訊分派美團反映其對股東回報的承諾，預計臨近實際派發日，美團股份供應過剩（overhang），部分投資者或拋售美團以鎖定收益。花旗認為，騰訊分派舉動並代表對美團的基本增長前景有任何憂慮。

花旗認為，騰訊第三季業績開始顯示出積極催化劑，包括 non-IFRS 淨利按年增長，網絡廣告走勢有所改善，而且即將出部分備關注的國際遊戲。花旗指，騰訊內地遊戲收入按年下降 7%，差過市場預期，但考慮到中國遊戲行業低迷，騰訊表現或多或少屬意料之內。

中金：銷售費用管控到位 但遊戲業務曙光仍未到

中金認為，騰訊經調整淨利勝預期主要由於增值業務、廣告業務毛利超預期及銷售費用管控到位。中金直言，遊戲業務曙光仍未到來，上季用戶量龐大的遊戲《王者榮耀》《英雄聯盟》仍受整體消費水平疲軟影響出現總營收下滑。

中金提到，騰訊內地遊戲現有遊戲承壓、潛在新品亮點不足的情況下，預計騰訊今年遊戲收入按年下降3%。中金提到，遊戲、電商及快消行業廣告需求有所改善，而視頻號、小程序廣告收入的快速提升抵消部分宏觀消費恢復較弱影響。

富瑞：線上廣告第4季恢復正增長 大摩：遊戲海外增長抵消內地疲軟

另一券商富瑞則認為，騰訊新遊戲供應及遊戲玩家支出改善是推動其內地遊戲收入增長的關鍵，此外，預計線上廣告將第4季度恢復按年正增長，而騰訊雲業務重點會放在盈利水平。

摩根士丹利認為，騰訊遊戲收入較該行預期好，海外增長抵消了內地疲軟表現，受小程序強勁的社交廣告需求推動，廣告收入超出預期，而騰訊減持美團亦對集團有利。

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編輯：李哲毅