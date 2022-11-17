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【ESG】綠色產品趨多元化 專家拆解恒指ESG增強指數新玩法

16:35 2022/11/17

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近期綠色產品新增恒指ESG ETF基金。

最近再有4隻ESG（環境、社會及管冶）基金成功闖關，包括兩隻恒指ETF，分別為易方達香港恒指ESG增強指數ETF （03039） 、以及華夏恒指ESG ETF （03403） ；連同貝萊德全球基金旗下可持續環球基建基金、以及瑞銀可持續入息策略基金在內，今年首10個月，約有37隻ESG基金成功獲證監會申批。

ESG基金的品種除了愈趨多元化外，過往素來是外資基金熱衷推綠色產品，例如瑞銀、施羅德、未來資產（Global X）、滙豐（HSBC）及法巴等，近期中資公司也積極加入綠色大潮，既有易方達及華夏新鮮出爐兩隻ESG ETF，嘉實中國可持續生活科技主動型ETF （03155） 也於9月出台。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，「易方達香港恒指ESG增強指數ETF」及「華夏恒指ESG ETF」同樣追蹤「恒指ESG增強指數」，預期兩者表現相當接近。而「嘉實中國可持續生活科技主動型ETF」是主動型ETF，基金參考「Solactive China Lifestyle Tech Index」再加上基金經理作ESG篩選，而非直接追蹤的被動式產品，基金經理參與度較大。

財庫局︰首3季逾百隻ESG基金總額逾9679億元【下一頁

溫傑續拆解，「恒指ESG增強指數」剔除恒生指數中ESG風險較高的企業。易方達及華夏ETF在行業分布上，金融佔35%，其次是資訊科技（21%）及地產建築業（17%）。而嘉實ETF主要投資在科技及消費行業，非必須消費品佔49%，資訊科技佔28%，嘉實AH股也有投資。

溫傑認為，整體來說，易方達及華夏恒指ETF較多傳統產業，行業也較為分散；嘉實ETF則偏重消費，新經濟也較多。雖然內地當局稍為放寬疫情限制，但「動態清零」方針不變，失業率高企，即使是雙11節慶日，市民消費意慾仍然不高。在此情況下，行業較分散的易方達和華夏可看高一線。不過，一旦疫情取得重要進展，嘉實ETF的爆發力不容輕視。

溫傑表示，美國早前公布的10月份消費物價指數（CPI）年升7.7%，升幅低於預期，市場憧憬聯儲局在12月減慢加息步伐，股市反彈，納指領漲，顯示投資情緒有所改善。

然而，溫傑提醒，加息周期未完，現時或未完全反映加息的衝擊，企業盈利仍有下調空間，投資者仍需保持審慎，涵蓋價值股及防禦股的組合仍較有優勢；再者，以股息為主的基金也是不錯的選擇，例如「富達可持續發展環球股息優勢基金」，基金投資在環球大型股，均衡分散在增長及價值股，務求攻守兼備。

展望2023年，談及逆市添勝算的ESG範疇，溫傑預期，明年美國通脹會逐漸回復至長遠的平均水平；可是，聯儲局提到，終端利率（Terminal Rate）有可能更高，鷹派立場未改，投資者不宜太進取，股市仍會持續波動，故此散戶要分段吸納，切勿瞓身。在資產配置上，除了上述的富達股息ESG股票基金外，還有股債混合型基金，如貝萊德ESG多元資產基金，也值得搏穩中求勝族留意。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

美國 CPI ETF 易方達恒指ESG（03039） ESG 宏觀分析

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