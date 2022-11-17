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【MPF】積金局：擴大強積金可投資範圍　優化部分現有強積金審批標準

Hot Talk 16:52 2022/11/17

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近期股市走勢波動，市民對強積金表現的關注度提升，積金局表示將優化部分現有強積金審批準則，受託人將獲准提供新類型基金，包括中國A股基金、股票市值較大的單一國家基金，及符合一定條件的特殊基金，例如以ESG為主題的基金，藉此加強現有基金範圍的多樣性。

行政費未來有大幅下降空間

新申請的單一市場基金暫時只考慮市值最大的3個單一國家，即中國，美國及日本。積金局行政總監鄭恩賜解釋，這些市值夠大的市場，才有足夠的可投資股票供基金選擇，提供多元化產品的選擇，達到分散風險目的。

鄭恩賜又提到，現時強積金收費其實仍有很大下調空間，例如現時行政費佔強積金收費超過40%，他預計完善旗下積金易平台後，10年內收取行政費總額將大減55%，涉資300億至400億元。

股市波動僅短暫影響組合表現

今年股市波濤洶湧，但鄭恩賜強調強積金原意是長線儲蓄投資，透過「平均成本法」，以定期定額方式進行投資，故短期的風浪僅短暫影響組合表現，建議市民應每隔半年或一年重新審視強積金投資組合，制訂合適組合。

被問到目前虛擬資產盛行，強積金會否加入相關資產作投資計劃，鄭恩賜表明強積金投資款項用作退休，不旨在投機或槓桿，暫未有誘因要把虛擬資產納入強積金計劃。

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編輯：葉志偉

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