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【旅遊業復甦】永安旅遊增開銅鑼灣店　旅行團客量按月連升8成

商業 16:46 2022/11/17

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永安旅遊行政總裁梁港蘭（左二）表示，自0+3指施宣布後，旅行團及自由行業務均錄得強勁增長。（李智美攝）

港府宣布「0+3」放寬措施至今將近2個月，市民外遊意慾大增，永安旅遊更於近期開設兩分店，除了今月開幕的銅鑼灣分店，旺角新店亦將於下月開幕。負責人透露，聖誕及新年外遊市道暢旺。

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除了今月開幕的銅鑼灣分店，永安的旺角新店亦將於下月開幕。（李智美攝）

永安旅遊行政總裁梁港蘭表示，自0+3指施宣布後，旅行團及自由行業務均錄得強勁增長。旅行團收客量按月增加80%，出遊地以土耳其及日本錄得較顯著增長。台灣首發團亦於18日出發，遊覽台北及宜蘭。

自由行訂單量　回復疫前近5成水位

自由行機票方面，訂單整體上升3倍，自由行酒店及套票訂單按月連升逾2.2倍，熱門地區為曼谷、東京及首爾。當中，旅客「提前預訂60天或以上出發」訂單佔37%，可見聖誕及新年外遊市道暢旺。

梁透露，今年9月23日至11月15日期間，旅行團客量已達2019年同期的接近10%，而自由行產品的訂單量則達 47%。

聖誕外遊團已5成滿

聖誕節、元旦假期即將來臨，梁反映，市民紛紛開始安排旅遊，不少上班族計劃請假3天放10天，帶旺長線旅遊和親子旅行。

現時，永安的聖誕元旦外遊團報名整體已有約5成滿。而12月最熱門的出遊地是日本北海道，航空公司亦有加班機直航，「北海道冬雪溫泉6天之旅」等團甚受歡迎；韓國、 星、馬及台灣同樣已有多個團成團。

長線旅行團方面，則以土耳其、南非、北極光等深度遊最受歡迎。疫後第一個包機旅行團「不丹5天深度遊」，首發團亦將於農曆大年初一出發。

展望2023年，隨著航空公司陸續增加航線及提升航運力，梁預計，明年第一、二季度的旅行團客量及自由行總預訂量將呈現強勁增長。

「自主訂制遊」網上服務　維持競爭力

提到此前如何面對疫情帶來的挑戰，她表示，永安調整了業務策路。為了保持150萬會員的活躍度與品牌的互動，集中推廣本地酒店Staycation（宅度假）、本地遊、網購環球直送及公海遊等產品。

同時亦不斷改良應用程式的網上預訂系統，例如今年就新推出了「自主訂制遊」網上服務，保持品牌的競爭力。

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記者：李智美

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