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【Fitbit手錶】Fitbit Sense 2及Versa 4開通Google錢包功能　稍後將加入Google地圖

科技 16:53 2022/11/17

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兩款智能手錶Fitbit Sense 2及Fitbit Versa 4加入Google錢包功能，包括香港在內，共57個國家可使用。（Fitbit官方網誌圖片）

Fitbit早於今年8月宣布會為旗下兩款智能手錶Fitbit Sense 2及Fitbit Versa 4加入Google錢包功能，日前終於正式開通該功能，包括香港在內，共57個國家可使用。現時該兩款Fitbit智能手錶用戶除了Fitbit Pay（香港還未開通），亦可以使用Google錢包。

用戶可按照以下步驟，在 Fitbit 上設定「Google錢包」：

1）將Fitbit裝置放在身邊，然後開啟手機的Fitbit應用程式

2）輕按「今天」圖示 

3）輕按個人檔案相片 ＞裝置圖片＞ Google錢包

4）登入Google帳戶

5）為Fitbit裝置設定4位數的PIN，以便與「Google錢包」一同使用。必須設定PIN才可使用「Google 錢包」。

用戶之後利用Fitbit Sense 2或Fitbit Versa 4的Google錢包 ，即可於支援Google Pay或NFC非接觸式收款裝置完成付款交易。進行付款前，需以密碼解鎖。

將加入點對點導航功能

此外，Fitbit官方網誌又提到，Fitbit Sense 2及Fitbit Versa 4稍後將加入Google地圖功能，提供點對點導航。需要注意的是，該功能需要配合手機使用，在手機上的Google地圖App設定目的地及開始導航，導航指示才會在智能手錶上展示。實際推出日期有待Fitbit稍後公布。

【Google手錶】Google首款智能手錶亮相　Pixel Watch內置Fitbit集成系統

【健康監測App】Google夥三星開發Health Connect App　Beta測試版已上架

責任編輯：張寶燕

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