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元朗RESIDENCE譽88錄蝕讓　業主9年前一手買入　現帳蝕20萬

股樓投資 16:32 2022/11/17

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元朗二手屋苑再錄蝕讓買賣，其中有人於9年前一手購入RESIDENCE譽88的三房套單位，現竟要蝕賣離場。中原地產王勤學說，譽88第1座中層G室，實用面積931平方呎，三房套房連兩個儲物室間隔，原叫價1,100萬元，新近減至1,000萬元沽出，實用呎價約10,741元。

資料顯示，原業主於2013年12月以1,020萬元向發展商一手買入單位，持貨9年，現帳面虧損20萬元，單位期內貶值約2%。

談到近期市況，王勤學說，元朗二手交投未見起色，本月至今錄得約39宗二手買賣成交，為求能沽盡快沽貨，不少業主進一步擴大減幅，甚至蝕讓。

延伸閱讀【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶 租客睇樓數小時即閃電入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

RESIDENCE譽88 元朗 中原地產 二手市場 私人屋苑

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