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屯門大興花園連環失守　驚現「3字頭」成交　兩房戶388萬元沽

股樓投資 16:13 2022/11/17

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樓價持續回落，屯門大型屋苑大興花園再錄低價成交。中原地產陳家富說，大興花園2期9座高層C室，實用面積447平方呎，兩房間隔，享內園景，日前以388萬元沽出，實用呎價約8,680元，成交價回到2016年水平，而買家為上車客，覓盤一個月，見上址價錢吸引，迅速決定入市自用。

陳家富透露，原業主賣樓移民，9月叫價450萬元，但未能易手，其後見市況低迷，不惜擴大減幅，終累減62萬元，以388萬元沽出單位。目前同類單位市價約470萬元，即是次造價低市價82萬元，平約17%。

資料顯示，原業主於1994年5月以31.5萬元購入單位，持貨28年，因早年買入價平，即使現以低價沽出，帳面仍大賺356.5萬元，物業期內升值11倍。陳家富續指，大興花園本月錄得3宗買賣成交，成交價愈造愈低，呎價連環失守1萬元，最新成交呎價進一步下挫至8,000元水平，致本月平均實用呎價被拉低至9,583元。

延伸閱讀【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶 租客睇樓數小時即閃電入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

淘大花園 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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