  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.75厘

15:55 2022/11/17

分享：

分享：

花旗料下周三新西蘭重手加息四分三厘。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新西蘭將於下周三（11月23日）議息，花旗及中資專家齊料再重手加0.75厘；但花旗預計，紐國於明年2月再加0.5厘後，便結束今趟的加息周期。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，旗下分析員預測新西蘭央行將於11月或加息75個基點至4.25厘，並可能於2023年2月再加50個基點至4.75厘，才完結加息周期。

問及商品貨幣的首選，廖嘉豪指，中長線最看好澳元，主因有2，包括：（1）澳洲央行保持耐性的加息步伐，對經濟的負面影響較少；（2）若中國經濟復甦，對商品需求增加，可望利好澳洲經濟，澳元也受惠。

廖嘉豪預期，未來3個月澳元低見0.6，半年到1年上試0.65，兩年長期目標挑戰0.76高位。紐元同期依次報0.54 、0.58及0.67 。加元3個月內料為1.4，未來半年至1年重上1.31，長線目標價1.25。

摩根資產管理：美滙強勢可能引發下一場危機【下一頁

紐元今天（11月17日）暫報0.61，而非美貨幣的後向取决於美元，廖嘉豪估計，美滙指數於3個月內見117.96 ，半年至1年回落至106.31，長期目標100.83。

光大證券國際環球市場及外滙策略師黃俊能表示，新西蘭第三季消費者物價指數雖略為回軟，但按年計仍增長7.2%，遠高於目標水平，再者，市場的加息預期創1991年新高，支持紐國繼續加息壓抑通脹，料紐儲行將於今年最後一次議息會議，將繼續大幅加息0.75厘，並於明年2月再加0.5厘，令利率最終升至4.75厘，之後將會暫停加息，讓經濟得以喘息。

黃俊能提醒，受惠美元回軟，紐元近期累積一定升幅，且同時接近超買，可考慮待回調至約0.58才開始分段吸納，今年底目標為0.63。

商品貨幣中，黃俊能較看好加元，基於3大主因，首先，加拿大於10月的新增職位升至10.83萬份，優於市場預期的1萬份，平均時薪亦按年保持增長至5.5%。而通脹仍然高企，且遠高於央行目標水平，反映加央行仍需要繼續加息以壓制通脹。同時就業巿場表現強勁，代表整體經濟仍有一定韌性抵禦大幅加息的負面影響。

其次，若聯儲局開始放慢加息步伐，將令支持美元的其中一個重要因素減弱，基於貨幣政策的此消彼長下，加元後巿表現或能較為突出。

第三，在環球能源供應短缺的大環境下，加拿大的能源出口，相信能為今年為貿易帳一直保持順差，繼續支持經濟增長，減輕下行壓力。

伊雲斯：經濟衰退風險上升　聯儲局是時候放慢加息步伐【下一頁

受惠美滙指數出現回調，美元兌加元亦形成頭肩頂回調訊號，並正在測試100天移動平均線約1.323位置，短線料將出現獲利回吐，但後巿於頸線約1.35水平料見較大阻力，若走勢符合預期，年底前或有望測試1.3關口。

黃俊能料澳元兌美元於今年餘下時間的高低位介乎0.64至0.69，年底目標價0.68。紐元同期的上落區間在0.57至 0.63，年底目標價為0.63；美元兌加元由現時至年尾約在1.3至1.35浮沉。

此外，港銀最近再搶閘加紐元定期存款息，包括信銀國際、工銀亞洲及大眾銀行等大小行。目前招商永隆1年期息率有1.8厘，星展有2.5厘，花旗更達3.3厘。可是，論及高息選擇多，則落在7天短存，南商年息為8.5厘，集友是10厘；恒生 （00011） 於10月1日大幅上調2.5厘，新息率至11厘；同樣，中銀香港 （02388） 也於10月初勁加此短存年息1厘至11厘；而滙豐（HSBC）更早於7月提高該短存年息兩厘至10.5厘，富邦為11.88厘。

至於冠絕全城的高息王，是建行亞洲7天年息的享15厘。那邊廂，工銀亞洲提供兩周年息有6.5厘。專家指，對紐元有需要者，大可趁美元近期呈拐點偏軟，開立紐元定存博滙息雙贏。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】livi bank上調港元定期存款年利率　短期存息齊升穿4厘

【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 建行亞洲 工銀亞洲 信銀國際 加元 澳元 加息 新西蘭央行

上一篇文章

【ESG】綠色產品趨多元化 專家拆解恒指ESG增強指數新玩法

下一篇文章

【港元定存】滙豐1年港元定存息享4.3厘 冠絕發鈔行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】港元定存最高8.8厘 長息5厘有得揀 搶存戰延至明年初
【港元定期存款】港元定存最高8.8厘 長息5厘有得揀 搶存戰延至明年初
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
【港元定期存款】港元1年定存爆5.5厘超高息 存百萬賺息5.5萬
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】滙豐1年港元定存息享4.3厘 冠絕發鈔行
【港元定存】滙豐1年港元定存息享4.3厘 冠絕發鈔行
【港元定存】建行亞洲1年港元定存息享5厘 存百萬賺息5萬
【港元定存】建行亞洲1年港元定存息享5厘 存百萬賺息5萬
【港元定存】東亞1年港元定存息4.9厘 大戶最多賺息49萬元
【港元定存】東亞1年港元定存息4.9厘 大戶最多賺息49萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款