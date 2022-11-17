【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭下周加息0.75厘

▲ 花旗料下周三新西蘭重手加息四分三厘。

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新西蘭將於下周三（11月23日）議息，花旗及中資專家齊料再重手加0.75厘；但花旗預計，紐國於明年2月再加0.5厘後，便結束今趟的加息周期。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，旗下分析員預測新西蘭央行將於11月或加息75個基點至4.25厘，並可能於2023年2月再加50個基點至4.75厘，才完結加息周期。

問及商品貨幣的首選，廖嘉豪指，中長線最看好澳元，主因有2，包括：（1）澳洲央行保持耐性的加息步伐，對經濟的負面影響較少；（2）若中國經濟復甦，對商品需求增加，可望利好澳洲經濟，澳元也受惠。

廖嘉豪預期，未來3個月澳元低見0.6，半年到1年上試0.65，兩年長期目標挑戰0.76高位。紐元同期依次報0.54 、0.58及0.67 。加元3個月內料為1.4，未來半年至1年重上1.31，長線目標價1.25。

紐元今天（11月17日）暫報0.61，而非美貨幣的後向取决於美元，廖嘉豪估計，美滙指數於3個月內見117.96 ，半年至1年回落至106.31，長期目標100.83。

光大證券國際環球市場及外滙策略師黃俊能表示，新西蘭第三季消費者物價指數雖略為回軟，但按年計仍增長7.2%，遠高於目標水平，再者，市場的加息預期創1991年新高，支持紐國繼續加息壓抑通脹，料紐儲行將於今年最後一次議息會議，將繼續大幅加息0.75厘，並於明年2月再加0.5厘，令利率最終升至4.75厘，之後將會暫停加息，讓經濟得以喘息。

黃俊能提醒，受惠美元回軟，紐元近期累積一定升幅，且同時接近超買，可考慮待回調至約0.58才開始分段吸納，今年底目標為0.63。

商品貨幣中，黃俊能較看好加元，基於3大主因，首先，加拿大於10月的新增職位升至10.83萬份，優於市場預期的1萬份，平均時薪亦按年保持增長至5.5%。而通脹仍然高企，且遠高於央行目標水平，反映加央行仍需要繼續加息以壓制通脹。同時就業巿場表現強勁，代表整體經濟仍有一定韌性抵禦大幅加息的負面影響。

其次，若聯儲局開始放慢加息步伐，將令支持美元的其中一個重要因素減弱，基於貨幣政策的此消彼長下，加元後巿表現或能較為突出。

第三，在環球能源供應短缺的大環境下，加拿大的能源出口，相信能為今年為貿易帳一直保持順差，繼續支持經濟增長，減輕下行壓力。

受惠美滙指數出現回調，美元兌加元亦形成頭肩頂回調訊號，並正在測試100天移動平均線約1.323位置，短線料將出現獲利回吐，但後巿於頸線約1.35水平料見較大阻力，若走勢符合預期，年底前或有望測試1.3關口。

黃俊能料澳元兌美元於今年餘下時間的高低位介乎0.64至0.69，年底目標價0.68。紐元同期的上落區間在0.57至 0.63，年底目標價為0.63；美元兌加元由現時至年尾約在1.3至1.35浮沉。

此外，港銀最近再搶閘加紐元定期存款息，包括信銀國際、工銀亞洲及大眾銀行等大小行。目前招商永隆1年期息率有1.8厘，星展有2.5厘，花旗更達3.3厘。可是，論及高息選擇多，則落在7天短存，南商年息為8.5厘，集友是10厘；恒生 （00011） 於10月1日大幅上調2.5厘，新息率至11厘；同樣，中銀香港 （02388） 也於10月初勁加此短存年息1厘至11厘；而滙豐（HSBC）更早於7月提高該短存年息兩厘至10.5厘，富邦為11.88厘。

至於冠絕全城的高息王，是建行亞洲7天年息的享15厘。那邊廂，工銀亞洲提供兩周年息有6.5厘。專家指，對紐元有需要者，大可趁美元近期呈拐點偏軟，開立紐元定存博滙息雙贏。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪