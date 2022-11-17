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【恒大3333】恒大據報考慮以境內資產　爭取境外債權人同意債務重組

股市 15:42 2022/11/17

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【恒大3333】恒大據報考慮以境內資產　爭取境外債權人同意債務重組

中國恒大 （03333） 境外債務違約多時，外電報道負債達2萬億元人民幣的恒大，目標下月起與美元債券持有人商議債務重組，並擬提出以恒大境內資產作為增信（credit enhancement）籌碼，令他們同意重組方案。

路透引述兩名消息人士報道，當中一人指出，恒大將於本月與債券持有人簽署保密協議，目標在明年初敲定條款。

恒大目前有約227億美元離岸債務，因在去年年底未能依時償還而違約。

理財產品遭大量贖回 內地金融監管部門據報要求銀行上報流動性情況，可見【下一頁】

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：麥德銘

港股 債券 恒大 中國恒大（03333）
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