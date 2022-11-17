【大行報告】大摩：騰訊派股消除不明朗因素 料美圑短期利淡可買入

日前騰訊（00700）公布將向合資格股東持有每10股股份獲發1股美團（03690）B類普通股後，美圑周四（17日）股價下行，截至下午3時30分報152元，跌幅6.3%。摩根士丹利表示，騰訊實物分派美團持股，料可能會利淡美團的短期市場情緒，但該行認為此事消息落實，亦可同時消除市場所擔心的不明朗因素。又預期比以往分派京東（09618）股份的情況相比，影響會較溫和。





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該行指，騰訊今次分派美團持股與過去分派京東存在一些相似之處，分派減持股份或會為美團的短期股價帶來壓力，但預計影響比京東時會更溫和。大摩指，第一是騰訊於2021年12月宣布分派京東持股，導致京東當時股價立即受壓，但京東股價其後跑贏指數，該行亦認為比起其覆蓋的大多數公司，美團的基本面強勁，並不令人擔憂。

第二是接收者出售京東在美國的股票在分配後有40天的禁售期，而該限制不適用於美團。第三是騰訊管理層表示，投資美團和騰訊在機構投資者中有很大部份重疊，而騰訊希望相關機構投資者長期持有美團股票。





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該行認為，美團長期基本面的前景不太可能改變，而隨著內地調整防疫限制措施下，公司2023年的增長加速可再獲支持。大摩表示，看到騰訊落實分派美團持股的消息，消除了過去一年對美團的不明朗因素，建議投資者可此視為買入機會。該行維持對美團「增持」評級及目標價180元。

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撰文：鄭昊彤