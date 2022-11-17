▲ 【FTX爆煲】「薯條哥」SBF獨白 他眼中的FTX爆煲事件如何發生？

曾為全球第二大加密貨幣交易所FTX爆煲，創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）在FTX破產後一度停更新Twitter，SBF過去數日重新在平台帖文，至今連發32個帖文，從他角度講述FTX爆煲經過。他重申，在11月7日前，Alameda有充足資產和孖展保證金，而FTX是一家年收入逾10億美元的公司，惟實際槓桿規模原來達130億美元，遠超他以為的50億美元

市場主流認定版本：

加密資產網站《Coindesk》月初發文揭發，FTX同系量化交易基金Alameda Research擁有146億美元資產，當中約4成為FTX發行的代幣FTT或相關抵押品，另有80億美元債務。SBF一度聲稱FTX沒有將客戶資產投資在任何地方，但其後刪除帖文，令外界認定交易所有動用客戶資產。

幣安（Binance）創辦人趙長鵬轉發文章，並以風險管理為由清倉FTT，因應LUNA風波平息不久，事件觸發恐慌式「人踩人」，FTT價格數日內急跌逾8成、FTX傳出於3日內走資60億美元，Alameda、FTX流動性告急，幣安一度聲稱考慮入股FTX但不足24小時取消計劃，FTX最終在該文章發布不足一周內申請破產，暫停客戶提取，涉及人數或數以十萬計。

SBF版本：承認槓桿遠超預期 沒提是否使用客戶資產

FTX於11月11日申請破產，SBF辭任行政總裁後，暫停更新Twitter數日，他於香港時間周一（14日）重新發文，用了兩日時間才完成預告將講述「事發經過（What H A P P E N E D）」。SBF先聲明，帖文所述的不是法律聲明、不是投資建議、金額並非完全準確，只是把自己所記得的部分。

SBF稱，按其所知的資訊，直至11月7日，Alameda資產多於債務，在FTX集團有充足孖展保證金，而美國業務FTX US有足夠能力向客戶還款，但在其餘帖文，他未有清楚講述他所指的主體是FTX，還是Alameda。

SBF指出，僅僅在數周前，FTX每日處理相當於100億至150億美元交易，涉及數以十億計交易宗數，年收入逾10億美元，集團估值達400億美元，「我登上各式各樣周刊封面，FTX曾是矽谷的寵兒。我們太過自信和大意。」

20） I was on the cover of every magazine， and FTX was the darling of Silicon Valley.



We got overconfident and careless. — SBF （@SBF_FTX） November 16， 2022

SBF聲稱，原以為總槓桿規模為50億美元，但有200億美元資產作靠山。他未有明確細分所述的資產為甚麼投資，僅稱「FTT也有其價值，但有其風險（FTT had value，in EV！ But they had risk）」。

他承認，若遇上擠提或市場崩潰，將會耗盡流動資金，他可以做的是增加流動性，但未能成功，而且實際槓桿規模超出預期，槓桿規模足足達130億美元。

23） Roughly 25% of customer assets were withdrawn each day--$4b.



As it turned out， I was wrong： leverage wasn't ~$5b， it was ~$13b.



$13b leverage， total run on the bank， total collapse in asset value， all at once.



Which is why you don't want that leverage.



--- — SBF （@SBF_FTX） November 16， 2022

SBF指，所持有的資產風險有互相關連，不單是與其他抵押品，還是與交易平台。最終真的發生市場崩潰，每日有4分1客戶提取資產、涉資40億美元，數日間逾5成關連資產流失，與此同時發生擠提。

SBF未有提及任何關於公司是否動用客戶資產，僅指目前會與監管機構充分合作，並指他們的工作極為艱難，因他們正面對一個發展遠超現有監管框架所及的行業。

他表示，為現況深感抱歉，會盡他所能協助FTX客戶，但他未有具體說明有甚麼可以做。

他總結時稱：

未來我不再關心愚蠢、無內容的「好演員」。 重要的是，你所做的事情——*實際上*做的好事還是做壞事，而不僅僅是*談論*做好事或*使用ESG語言*。

FTX現有管理層即割席

不過，SBF發布最新一輪帖文後，現任FTX行政總裁John J Ray稱，「Bankman-Fried先生在FTX已沒有任何角色，發言不代表FTX、FTX US和Alameda 」。

SBF目前正被FTX現有總部所在地巴哈馬的調查，也傳出有美國投資者擬向他提出集體訴訟。

FTX過去數日重點發展：

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