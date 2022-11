▲ 【FTX爆煲】「薯條哥」SBF獨白 他眼中的FTX爆煲事件如何發生?

曾為全球第二大加密貨幣交易所FTX爆煲,創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)在FTX破產後一度停更新Twitter,SBF過去數日重新在平台帖文,至今連發32個帖文,從他角度講述FTX爆煲經過。他重申,在11月7日前,Alameda有充足資產和孖展保證金,而FTX是一家年收入逾10億美元的公司,惟實際槓桿規模原來達130億美元,遠超他以為的50億美元

市場主流認定版本:

加密資產網站《Coindesk》月初發文揭發,FTX同系量化交易基金Alameda Research擁有146億美元資產,當中約4成為FTX發行的代幣FTT或相關抵押品,另有80億美元債務。SBF一度聲稱FTX沒有將客戶資產投資在任何地方,但其後刪除帖文,令外界認定交易所有動用客戶資產。

幣安(Binance)創辦人趙長鵬轉發文章,並以風險管理為由清倉FTT,因應LUNA風波平息不久,事件觸發恐慌式「人踩人」,FTT價格數日內急跌逾8成、FTX傳出於3日內走資60億美元,Alameda、FTX流動性告急,幣安一度聲稱考慮入股FTX但不足24小時取消計劃,FTX最終在該文章發布不足一周內申請破產,暫停客戶提取,涉及人數或數以十萬計。

SBF版本:承認槓桿遠超預期 沒提是否使用客戶資產

FTX於11月11日申請破產,SBF辭任行政總裁後,暫停更新Twitter數日,他於香港時間周一(14日)重新發文,用了兩日時間才完成預告將講述「事發經過(What H A P P E N E D)」。SBF先聲明,帖文所述的不是法律聲明、不是投資建議、金額並非完全準確,只是把自己所記得的部分。

SBF稱,按其所知的資訊,直至11月7日,Alameda資產多於債務,在FTX集團有充足孖展保證金,而美國業務FTX US有足夠能力向客戶還款,但在其餘帖文,他未有清楚講述他所指的主體是FTX,還是Alameda。

SBF指出,僅僅在數周前,FTX每日處理相當於100億至150億美元交易,涉及數以十億計交易宗數,年收入逾10億美元,集團估值達400億美元,「我登上各式各樣周刊封面,FTX曾是矽谷的寵兒。我們太過自信和大意。」

20) I was on the cover of every magazine, and FTX was the darling of Silicon Valley.



We got overconfident and careless. — SBF (@SBF_FTX) November 16, 2022

SBF聲稱,原以為總槓桿規模為50億美元,但有200億美元資產作靠山。他未有明確細分所述的資產為甚麼投資,僅稱「FTT也有其價值,但有其風險(FTT had value,in EV! But they had risk)」。

他承認,若遇上擠提或市場崩潰,將會耗盡流動資金,他可以做的是增加流動性,但未能成功,而且實際槓桿規模超出預期,槓桿規模足足達130億美元。

23) Roughly 25% of customer assets were withdrawn each day--$4b.



As it turned out, I was wrong: leverage wasn't ~$5b, it was ~$13b.



$13b leverage, total run on the bank, total collapse in asset value, all at once.



Which is why you don't want that leverage.



--- — SBF (@SBF_FTX) November 16, 2022

SBF指,所持有的資產風險有互相關連,不單是與其他抵押品,還是與交易平台。最終真的發生市場崩潰,每日有4分1客戶提取資產、涉資40億美元,數日間逾5成關連資產流失,與此同時發生擠提。

SBF未有提及任何關於公司是否動用客戶資產,僅指目前會與監管機構充分合作,並指他們的工作極為艱難,因他們正面對一個發展遠超現有監管框架所及的行業。

他表示,為現況深感抱歉,會盡他所能協助FTX客戶,但他未有具體說明有甚麼可以做。

他總結時稱:

未來我不再關心愚蠢、無內容的「好演員」。 重要的是,你所做的事情——*實際上*做的好事還是做壞事,而不僅僅是*談論*做好事或*使用ESG語言*。

FTX現有管理層即割席

不過,SBF發布最新一輪帖文後,現任FTX行政總裁John J Ray稱,「Bankman-Fried先生在FTX已沒有任何角色,發言不代表FTX、FTX US和Alameda 」。

SBF目前正被FTX現有總部所在地巴哈馬的調查,也傳出有美國投資者擬向他提出集體訴訟。

FTX過去數日重點發展:

