【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍

利嘉閣林麗芳表示，九龍灣德福花園U座高層04室，實用面積約547方呎，屬兩房間隔，外望山景及開揚市景。單位原叫價約700萬元放售，近日獲買家洽購，累減約130萬元，終以570萬元成交，折合實用面積呎價約10,420元。原業主本將單位放租，按照市場情況改變投資策略，亦見買家有誠意，便提供減價空間協助上車。

林補充，新買家為區內分支家庭，由家人資助首期，成功上車；比較過新界區樓盤，認為屋苑位處九龍區港鐵沿線，價錢卻更吸引；加上上址位處極高層，景色開揚，議價後決定入市。據悉，原業主早於1982年以約28.1萬元買入，持貨長達40年，帳面獲利約541.9萬元，期內升值約19倍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機