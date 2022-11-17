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【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍

股樓投資 15:10 2022/11/17

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利嘉閣林麗芳表示，九龍灣德福花園U座高層04室，實用面積約547方呎，屬兩房間隔，外望山景及開揚市景。單位原叫價約700萬元放售，近日獲買家洽購，累減約130萬元，終以570萬元成交，折合實用面積呎價約10,420元。原業主本將單位放租，按照市場情況改變投資策略，亦見買家有誠意，便提供減價空間協助上車。

林補充，新買家為區內分支家庭，由家人資助首期，成功上車；比較過新界區樓盤，認為屋苑位處九龍區港鐵沿線，價錢卻更吸引；加上上址位處極高層，景色開揚，議價後決定入市。據悉，原業主早於1982年以約28.1萬元買入，持貨長達40年，帳面獲利約541.9萬元，期內升值約19倍。

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 二手市場 利嘉閣 九龍灣 德福花園

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