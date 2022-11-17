樂觀情緒逐漸消退　外匯市場走勢待變

受美國通脹見頂回落及聯儲局暗示放慢加息步伐的言論影響，美匯指數持續下跌，但開始在105左右水平覓得支持。現時市場已消化聯儲局將在12月放慢加息步伐至半厘水平的預期，或需要更多美國疲弱數據才能推動美元進一步下挫。踏入年末，股市傾向反彈，樂觀情緒彌漫下美元的避險需求有限，年底前美元走勢還看聯儲局的加息步伐。美國中期選舉方面，國會很可能出現分裂局面，但有關結果市場並不意外，而民主黨的選情比預期理想，特朗普在共和黨選情受挫下仍宣布參選下屆總統大選，對美元走勢影響不大。

中國方面，防疫措施放寬和支持樓市的政策刺激接踵而至，人民幣一度急升至近7算關口然後回落。人民幣第一波反彈或已完結，有關措施出台固然利好經濟，但現時經濟下行壓力仍然巨大，疫情在不少地區升溫，房地產措施主要集中在信貸上支持質素較佳的地產商，但對扭轉整個房地產市場下行趨勢仍然存在非常大的變數，人民幣後市將會取決於未來經濟數據，以及12月召開的中央經濟工作會議。

責任編輯︰梁浩碩

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