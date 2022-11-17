【職場熱話】面試期間經理僅望一眼CV 一句說語露不屑 求職者感氣憤 網民：考你EQ及即場反應

求職者搵工面試，即使不被取錄，也希望獲得對方公司的尊重，不過，有網民近日在Facebook專頁「奴工處」發帖，指自己一次面試中，對方經理只看了他的CV一眼，便一句說話奚落他，令他即場感到氣憤。

求職者面試被奚落經過：

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對於事主的經歷，網民意見分為兩派，其中一派認為負責面試的經理言詞不當，支持事主即場反應：

應該答佢，其實Resume封面都有寫每份工作的公司名，可能你們未看

到你有多幾間公司工作經驗嘅時候，就會話你個人幾jumpy

其實你約人嚟見工之前，唔係應該已經睇過人地份cv先決定約人嚟見工嘅咩？

也有部份網民認為是公司想考驗一下事主的即場反應及EQ：

呢個只係面試題目之一，何須太執著！

係咪考你反應咋？正常Line Manager都要望下個CV先叫你上去見面

考EQ及臨時應急能力

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責任編輯：李兆明