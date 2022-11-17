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【異動股】和動視暴雪終止合約 網易急挫近一成

股樓投資 15:21 2022/11/17

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獲微軟(美：MSFT) 收購的美國遊戲開發商動視暴雪(美：ATVI) 宣布，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，公司同網易（09999）的現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸》、《魔獸爭霸III：重置版》、《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》等。

至於《暗黑破壞神：不朽》的共同開發和發行則涉及兩家公司另外的單獨協議，因此不受暴雪不續約影響。網易回應指，公司一直在盡最大努力和動視暴雪談判，希望推進續約。經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。由於事件導致收入有下降風險，網易至3時報102.6元，跌近10%。

【內房危機】合景泰富近4億人幣 出售成都項目合營50%股權  詳情請看【下一頁

網易自2008年以來一直在發布暴雪遊戲，雙方還攜手打造了手遊《暗黑破壞神：不朽》。消息指，多間內地遊戲廠商有意邀請暴雪合作，惟暴雪未有最終決定。另外，雖然暴雪遊戲在國內一直由網易運營，但其他動視遊戲實際上是由騰訊(00700) 發行和運營，因此外界亦關注，騰訊會否藉事件接管運營暴雪其他遊戲。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

【騰訊700】騰訊上季經調整盈利增2%勝預期 另10送1美團股份為特別息  詳情請看【下一頁

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

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撰文 : 李尚毅

網易－S（09999） 港股

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