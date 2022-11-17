【中國債市】理財產品遭大量贖回　內地金融監管部門據報要求銀行上報流動性情況

▲ 【固定收益】理財產品遭大量贖回 內地金融監管部門據報要求銀行上報流動性情況

中國債市大跌，觸發投資者贖回大量固定收益類資產的理財產品，據《彭博》引述消息人士指，中國金融監管部門已向部分銀行了解相關機構應對短期流動性壓力的情況。



消息人士表示，至少有五家銀行應監管部門要求，在過去幾天中向中國央行和銀保監會報送了流動性狀況和潛在風險，以及針對投資者大額贖回理財產品的應對舉措。

至於一位來自監管方面的消息人士稱，近期流動性狀況會保持平穩。不過，中國人行和銀保監會均沒有立即予以置評。

與此同時，內地境內幾家銀行本周罕見地公開發聲，呼籲投資者保持冷靜，並安撫投資者稱對債市影響可控。包括中國銀行 （03988） 、招商銀行 （03968） 、興業銀行、浙商銀行等多家銀行的理財子公司周三向投資者發布聲明，解釋理財產品淨值回撤原因，並表示將儘最大努力追求回撤控制，以緩解投資者的擔憂。

中銀理財聲明稱，近期債券市場出現一定幅度調整，導致部分理財產品淨值出現不同程度的回撤。此次債券市場的回調原因，有近期寬鬆幅度暫不及市場預期帶來的資金面收斂和資金中樞邊際抬升，也有穩樓市政策出台推動經濟恢復斜率預期抬升，還包括防疫政策優化提升市場風險偏好等方面。

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編輯：姚卓然

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