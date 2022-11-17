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【遙距Team Building】Microsoft Teams支援「接龍」、「踩地雷」等遊戲　最多250人連線組隊

科技 15:43 2022/11/17

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Microsoft Teams近日亦增加了新App「Games for Work」，讓Microsoft Teams用戶可以連線組隊玩休閒遊戲！（Microsoft官網圖片）

視像會議軟件在疫情下的需求大增，甚至有企業陸續在線上遙距進行Team building活動。微軟（Microsoft）視像平台Microsoft Teams近日亦增加了新App「Games for Work」，讓Microsoft Teams用戶可以連線組隊玩休閒遊戲，包括為人熟悉、Windows內建的經典遊戲「接龍」及「踩地雷」等。

Microsoft Teams新增的Games for Work，將支援多達250人配對或組隊玩遊戲。根據Microsoft的說法，一起遊玩45分鐘的團隊生產力會比參與其他Team building活動的團隊高出20%，同時引述研究指出：「遊戲可以促進認知，有助於培養同理心，鼓勵包容、團結和相互學習。」

在「接龍」遊戲中，用戶可以配對進行對戰，「踩地雷」則需要以合作形式。另有猜詞比賽「Wordament」以及讓同事有更多機會了解彼此的「破冰者」。

【強強聯手】思科微軟加強合作　強化會議平台互通

【視像會議】Microsoft Teams實時協作新功能　允許用戶同時編輯分享內容

責任編輯：張寶燕

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