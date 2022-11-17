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【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰

環球社會熱點 14:30 2022/11/17

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卡塔爾世界盃本月20日舉行，官方設有多款住宿安排，其中貨櫃屋球迷村已被網民嘲笑似方艙隔離設施。有率先到步的球迷更忍不住於社交媒體上抱怨，帳篷住宿内籠十分簡陋。

【世界盃2022】以巴球迷可同乘包機飛卡塔爾 設臨時直航航班 【下一頁】

由於世界盃焦點賽事舉行地點附近的酒店房間數量有限，很多球迷都選擇改訂價錢更平的住宿，包括官方提供的貨櫃屋球迷村和帳篷。其中帳篷住宿據報每晚費用約200美元（約1,560港元）。

有球迷拍攝帳篷住宿的實景並分享到社交媒體Snapchat，其後再有大量網民於Twitter轉發。

    點擊圖片放大
    +8
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從影片可見，一個個帳篷排列成多行。每個帳篷只有一個狹窄出入口，並僅得一塊布簾遮擋。帳篷内的空間同樣不大，内有兩張單人床和一張小桌子。

很多網民看到帳篷的實景後，紛紛笑言今次為「世界盃版Fyre音樂節」。

歐洲21個最被低估旅遊城市 希臘二地上榜 【下一頁】

原來2017年有美國企業家舉辦奢華音樂節，找來大量名模和美女拍攝短片宣傳。但購票者到了現場發現完全貨不對辦，聲稱有豪華住宿和美食，但現實中卻只有漏水帳篷和簡陋三文治供應。樂迷在吃喝也成問題的情況下，要滯留於巴哈馬群島。

網民將世界盃住宿與Fyre音樂節相提並論，無疑是諷刺世界盃的住宿屬災難級。

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責任編輯：鄭錦玲

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