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美雜誌選平治汽車可靠度包尾 Tesla整體一般（附排名）

環球社會熱點 14:01 2022/11/17

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美國《消費者報告》雜誌（Consumer Reports）周二（15日）發表汽車可靠性排名，顯示日本豐田及凌志汽車最可靠。雖然電動車近年愈來愈受歡迎，但Tesla Model 3被評為可靠性一般、而平治首次被評為最不可靠汽車品牌。

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非牟利研究及消費者權益保護組織刊物《消費者報告》（Consumer Reports） 統計超過30萬名車主意見，搜集2020年至2022年最可靠車型、品牌及型號，預測來年最可靠車種。

報告顯示，中型及大型混能房車被選為最可靠車型之一、而電動車及全皮車廂汽車平均可靠度得分最低。

24個汽車品牌當中，頭3位最可靠汽車分別是日本豐田（Toyota）、日本凌志（Lexus）及德國寶馬（BMW）。

頭5位最可靠汽車品牌

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5個可靠度最低的汽車品牌

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奧蘭多迪士尼一年兩度加價 呢個日期前仍可原價訂飛 【下一頁】

雖然Tesla排名從去年尾三上升至第19位，但報告指Tesla仍未能解決車身硬件、軚盤、避震等方面問題，Model 3可靠性一般，而Telsa其他車型（包括S、Y及 X）可靠性更低於平均水平。

至於Jeep及福士汽車（Volkswagen，內地稱大眾汽車）分別排尾2及尾3；平治（Mercedes-Benz）的排名按年急跌5位，首次成為最不可靠汽車品牌。

責任編輯：郭麗明

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