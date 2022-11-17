▲ 【長新冠】宏利香港伙基督教家庭服務中心 下周一起向長新冠症狀的基層推千次免費康健服務

宏利香港與基督教家庭服務中心推出為患有長新冠後遺症的基層家庭提供社區康健服務，由11月21日（下周一）起，該計劃將會為6歲至80歲、曾確診新冠肺炎並出現長新冠症狀的合資格基層受助人士，提供合共1,000次免費康健服務，其中觀塘、鯉魚門、深水埗、沙田、天水圍、荃葵青及黃大仙等地區的劏房或狹窄單位住戶可獲優先受助。

該計劃的推出乃建基於宏利與基督教家庭服務中心攜手於2021年推行的宏利「『券』顧您健康」計劃，以及在今年五月推出的宏利「樂齡全守護」中西醫視像診症服務。兩項計劃至今已在五個資源不足的地區，為低收入家庭、缺乏家庭支援的獨居及雙老長者以及行動不便的人士提供逾2,100次免費診症。

「宏利『券』顧您健康」長新冠復康支援計劃提供全面的康健服務，旨在避免長新冠問題惡化，協助受眾建立抗逆力。服務包括西醫診症、中醫診症及藥物處方、營養學諮詢、物理治療、職業治療及針炙，並將透過基督教家庭服務中心及另外四間慈善機構──循道衞理亞斯理社會服務處、香港循理會社會服務部、香港單親協會及香港社區組織協會──合作提供。

宏利香港最近訪問了市民對新冠疫情的看法，發現接近三分二曾確診的受訪者表示有長新冠症狀，而在所有受訪者當中，有82% 對此表示擔憂。最常見的長新冠後遺症包括呼吸道、認知功能和心理方面的病徵，患者可能需要長時間接受治療，對基層家庭來說或會導致失去收入及造成沉重的財政負擔。

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

相關文章：

【業績｜保險股】宏利香港：第3季新造業務價值邊際利潤創新高 致力進一步拓展在港業務

【ESG】滙豐銀行慈善基金夥長春社 支持社福機構轉用電動巴士「綠康巴」

【可持續發展】商界環保協會：半數受訪企業視提升「品牌形象」為ESG主要驅動因素 能源轉型數碼化投資準備不足

編輯：姚卓然